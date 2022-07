Une famille franco-ontarienne se paie l’Omnium britannique

C’est une loterie, il faut appliquer. Il y a différents groupes; des familles, des gens qui viennent de l’extérieur du pays, etc. Quand tu appliques, tu ajoutes un peu d’information à propos de toi et les personnes qui tu planifies d’aller avec pour le tournoi , dit Maxime Vaillant, mère de Jack Cantin, un garçon de 4 ans qui fait sensation sur le web pour son élan de golf.

Jack Cantin écoute la diffusion en regardant les joueurs sur le terrain. Photo : Avec la permission de Maxime Vaillant

Pour ceux qui remportent cette loterie convoitée, il n'est pas question de billets gratuits mais simplement d'avoir le droit d’acheter des billets pour le tournoi.

Les premières balles y ont été frappées il y a près de 600 ans sur The Old Course, le plus vieux terrain à St. Andrews. On y a ajouté six autres parcours au fil des ans.

Au revoir M. Woods

Tous les cinq ans, les golfeurs s’arrêtent à St. Andrews pour disputer le dernier tournoi majeur de la saison. On a toutefois retardé le retour à cette année pour coïncider avec la 150e présentation.

Dans le reportage que nous avions consacré à Jack Cantin, en 2020, il imitait les gestes de Tiger Woods.  (Nouvelle fenêtre)

Ce n'est pas surprenant qu'il soit l’idole de la famille. Vendredi, ils ont vécu le moment le plus émotionnel de leur séjour en Écosse en étant peut-être témoins du dernier tour de piste de Tiger Woods à St. Andrews.

« Être assis dans la foule, on était drette à côté du trou au 18e comme famille en train de voir, tous les gens autour de nous avait les larmes dans les yeux. » — Une citation de Maxime Vaillant

Ému par l’ovation, Tiger Woods a baissé la tête en s’essuyant les yeux pour essuyer quelques larmes.

Je ne prends pas ma retraite , a-t-il pourtant assuré à Agence France-Presse.

C'est un Tiger Woods très émotif qui marche dans l'allée du 18e trou au mythique terrain de St. Andrews. Il ratera les rondes du week-end à l'Omnium britannique. Photo : Getty Images / Kevin C. Cox

Mais je ne sais pas si je serai encore capable physiquement de revenir ici à St. Andrews quand son tour reviendra d'accueillir l'Omnium britannique. Je vais encore jouer ce tournoi, mais dans huit ans [le temps qu'il évalue avant que le tournoi ne revienne à St. Andrews, NDLR], je ne pense pas être encore suffisamment compétitif.

Une partie de golf à St. Andrews

Voir en personne la marche historique de Tiger Woods, les impressionnantes trappes de sable et la consécration d’un australien à l’Omnium britannique ont sans doute été des moments forts de la famille, mais le rêve ultime est de jouer sur ce parcours.

Après tout, c’est là que la mouture moderne du golf est née, il y a quelques centaines d’années, et les parcours les plus célèbres n’ont guère changé depuis leur création.

Samedi matin, on a eu le plaisir de jouer au terrain de golf qui s’appelle le Castle Course, c’est un des terrains de golf qui fait partie de St. Andrews , raconte Maxime Vaillant sur ce parcours, aménagé en 2008, plus au sud sur une falaise d’où l’on a une vue superbe sur The Old Course.

Jack Cantin a joué son premier 18 trous au Castle Course. Photo : Avec la permission de Maxime Vaillant

Le parcours n’a rien à voir avec le club de golf Idylwylde de Sudbury dont le paternel, Éric, est membre.

Tu joues, c’est comme un mélange entre être dans les montagnes, mais aussi d’être à côté de l’océan , raconte Maxime Vaillant.

Son jeune de 4 ans, Jack, a disputé son premier 18 trous en Écosse d’habitude on fait 9 [trous].

« On n’a pas le droit d’avoir de voiturette, alors Jack était assis sur mon sac posé sur un chariot à tirer, j’ai tiré Jack pour l’aider à finir les trous ensemble en famille. » — Une citation de Maxime Vaillant

La tête remplie de souvenirs, la famille Cantin rentre mardi soir à Sudbury avec les bagages remplis d’anecdotes.

Après avoir eu une visite VIP du club house, Jack Cantin a rencontré Ernie Els qui l'a complimenté sur ses habits. Photo : Avec la permission de Maxime Vaillant