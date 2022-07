Mount Cashel : 42 propriétés vendues pour indemniser les survivants d’abus

Ces transactions totalisent 20,6 millions de dollars, qui seront déboursés aux survivants d’abus sexuels à l’ancien orphelinat Mount Cashel dans les années 1940 et 1950.

Un appel d’offres a été lancé en mars dernier pour 61 parcelles de terre dans la région de Saint-Jean, ce qui a déclenché des efforts inouïs de la part de plusieurs paroisses pour tenter de garder leur patrimoine.

Les paroissiens ont réussi dans quelques cas seulement, achetant notamment l’immense basilique Saint-Jean-Baptiste.

Dans un rapport daté du 15 juillet, la firme EY, qui supervise la vente des actifs de l’Archdiocèse de Saint-Jean, affirme que la somme récoltée est raisonnable - représentant 65 % de la juste valeur marchande - et que l’Archidiocèse de Saint-Jean travaille avec diligence pour liquider ses actifs le plus rapidement possible.

Il indique que 57 acheteurs ont soumis 71 offres, au total. Dix-neuf propriétés n’ont pas été vendues parce que les offres n’ont pas été assez élevées, selon EY. Ces parcelles seront bientôt mises sur le marché par un courtier immobilier.

70 autres propriétés bientôt vendues

Après avoir vendu ses actifs les plus précieux dans la région de Saint-Jean, l’archidiocèse mettra bientôt 70 autres propriétés rurales sur le marché.

Ces parcelles de terre se trouvent dans le sud de la péninsule d’Avalon et dans la péninsule de Burin.

La vente des églises et la fusion des paroisses est un processus angoissant et émotionnel , a écrit l’archevêque Peter Hundt dans une lettre lue aux paroissiens à la messe de samedi et de dimanche.

Nous éprouvons de la colère, de la tristesse et, pour certains parfois, un sentiment de désespoir , poursuit la lettre. Pendant ce moment difficile, je suis très reconnaissant du clergé et des paroissiens qui travaillent fort et qui traversent ce processus dans le but de répondre à nos obligations légales envers les victimes d’agressions sexuelles et de restructurer notre diocèse de façon positive et durable.

Les avocats des survivants de Mount Cashel, un des pires scandales de pédophilie qui a ébranlé la société terre-neuvienne à la fin des années 1980, représentent plus de 100 clients, dont plusieurs octogénaires. Certains clients sont morts en attendant que l’Église soit responsabilisée.

Le tristement célèbre orphelinat de Mount Cashel à Terre-Neuve, démoli en 1992 (archives). Photo : Radio-Canada

En 2019, un jugement historique de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador a déclaré l’archidiocèse responsable des abus sexuels commis par la congrégation des Frères chrétiens d’Irlande. La décision a ouvert la porte à une vague de poursuites contre l’église.

Les avocats des survivants estiment que l’archidiocèse leur doit environ 50 millions de dollars en dédommagements. L’archidiocèse de Saint-Jean n’a pas l’argent et doit donc vendre tous ses actifs pour payer la facture.

Qui a acheté les églises?

La valeur des transactions individuelles est cachée au public, en vertu d’une ordonnance de la Cour, mais le plus récent rapport public du syndic de faillite lève le voile sur l’identité des acheteurs des églises.

DewCor, la firme de Danny Williams, l’ancien premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, a acheté l’église Marie-Reine-du-Monde, ainsi que son presbytère et sa salle paroissiale.

Le constructeur Emerald Atlantic Group, connu jusqu’à récemment sous le nom Brookfield Plains, a acheté l’ancienne école francophone Rocher-du-Nord et deux terrains avoisinants.

L’Association for New Canadians, un organisme d’accueil aux réfugiés, a acheté l’église et l’ancienne école présecondaire Saint-Pie X.

Le juge Garrett Handrigan, qui a approuvé la vente des 42 propriétés lundi, croit que d’ici la fin de l’année, la grande majorité des actifs de l’archidiocèse seront vendus.

Je suis très content des progrès réalisés jusqu’à présent , a affirmé le juge Handrigan, lundi, par visioconférence.

L’avenir incertain des écoles anglophones

Pour le moment, 19 écoles construites par l’archidiocèse, mais utilisées par le district scolaire anglophone de Terre-Neuve-et-Labrador n’ont pas été vendues.

La Loi sur les écoles indique que l’archidiocèse ne peut pas vendre les écoles si elles sont occupées et utilisées à des fins éducatives, mais les avocats des survivants croient qu’il en existe un intérêt réversible qui pourrait être monétisé.

Le juge Handrigan devra se pencher sur la question en novembre.