Patrick Brown sollicite un autre mandat à la mairie de Brampton

Il est maire de Brampton depuis 2018.

Il avait jusqu'au 19 août pour être à nouveau candidat en prévision des élections municipales d'octobre.

M. Brown a été disqualifié plus tôt ce mois-ci de la course à la direction du Parti conservateur du Canada à la suite d'allégations de violations de la réglementation sur les finances électorales.

Le père de deux enfants a nié à nouveau ces allégations lundi, les qualifiant de « fabriquées ».

« Malheureusement, le Parti conservateur du Canada ne voulait pas avoir une élection [à la chefferie] juste et équitable. » — Une citation de Patrick Brown, candidat disqualifié à la chefferie

Il affirme qu'il continue à évaluer ses « options légales » à ce sujet.

M. Brown a aussi profité du lancement de sa campagne à la mairie lundi pour affirmer que certains candidats conservateurs à Ottawa étaient du mauvais côté de l'histoire , citant leurs positions en matière « d'égalité du mariage, d'islamophobie et de la Loi 21 [au Québec] » contre laquelle il promet de continuer à se battre.

Personne ne devrait perdre son emploi à cause de sa foi , a-t-il dit en référence à la Loi 21.

Le porte-parole de M. Brown avait indiqué la semaine dernière qu'il voulait parler à ses proches et à ses amis avant de décider s'il solliciterait un autre mandat à la mairie.

S'il est réélu, il promet entre autres de promouvoir l'embauche de plus de policiers pour s'attaquer aux gangs de rue et aux vols d'auto à mains armées. La création d'emplois et l'obtention de plus d'investissements provinciaux et fédéraux font aussi partie de ses priorités.

Les autres candidats en lice pour la mairie de Brampton sont : Jermaine Chambers, Vidya Sagar Gautam et Cody Vatcher.