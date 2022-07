Snapchat débarque finalement sur le web… pour les comptes payants

Snap a annoncé lundi le lancement de la version web de son application de messagerie photo Snapchat, qui permettra aux internautes de discuter, d'échanger des photos et de passer des appels vidéo depuis leur ordinateur.

L'entreprise a précisé que la version web sera exclusive aux personnes abonnées à Snapchat+ à partir du 18 juillet et qu'elle commencera à la déployer aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Snapchat pour le web inclut des fonctionnalités telles que les réactions et les réponses aux messages, ainsi que les filtres en réalité augmentée, qui seront bientôt offerts, d’après un communiqué de la société.

Snap a lancé Snapchat+ en juin dans une poignée de pays, dont le Canada. Cette version payante de l'application se détaille au prix de 5 $ par mois et permet aux personnes abonnées d’obtenir davantage d’options pour personnaliser leur profil et mettre en valeur leurs amitiés préférées. Elles ont aussi plus d'informations sur le nombre de contacts intéressés par leurs publications éphémères.

Délaisser le modèle publicitaire

Pour l’entreprise, Snapchat+ est un pas important vers l'abandon d'un modèle où les revenus dépendent principalement de la publicité.

Les géants des réseaux sociaux sont sous pression, car les entreprises réduisent leurs budgets publicitaires en réponse à la hausse des coûts et à l'affaiblissement des dépenses de consommation.

En mai, Snap a annoncé qu'elle n'atteindra pas ses objectifs de revenus et de bénéfices pour le deuxième trimestre et qu'elle devrait ralentir les embauches et réduire les dépenses. Les actions de la société ont plongé de près de 71 % cette année.