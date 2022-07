L’ex-chef du PQ André Boisclair connaîtra sa sentence pour agressions sexuelles lundi

Le mois dernier, André Boisclair a reconnu avoir agressé sexuellement deux hommes rencontrés en ligne dans son appartement de Montréal en janvier 2014 et en novembre 2015. Les victimes ont déclaré au tribunal le mois dernier qu'elles étaient traumatisées par leur rencontre avec l'ancien chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale qui a aussi été délégué général du Québec à New York.

M. Boisclair a plaidé coupable à un chef d'agression sexuelle avec la participation d'une autre personne dans un cas et a plaidé coupable à un chef d'agression sexuelle dans le second. L'identité des deux victimes, qui étaient âgées d'une vingtaine d'années au moment des faits, est protégée par un interdit de publication.

Le juge Pierre Labelle de la Cour du Québec devrait rendre sa décision sur la peine aujourd'hui.

La Couronne et la défense ont recommandé conjointement une peine de deux ans moins un jour d'emprisonnement – 18 mois pour la première infraction et six mois moins un jour pour la seconde – ainsi qu'une probation de deux ans.

André Boisclair, âgé de 56 ans, aurait également l'interdiction de communiquer avec ses victimes.