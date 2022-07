La police recherche un enfant de 10 ans disparu à Saint-Jean

Il a été vu pour la dernière fois dimanche vers 22 h 15 dans le secteur de Culloden Court.

Il mesure entre 4 pieds 5 pouces et 4 pieds 8 pouces environ et pèse 90 livres. Il a les cheveux et les yeux bruns. L'enfant portait un t-shirt rouge, un jean et des chaussures de sport.

La police et sa famille s'inquiètent pour son bien-être.

Toute personne ayant des informations est priée de contacter la police de Saint-Jean au 1-506-648-3333Échec au crime au 1-800-222-8477.