Des donneurs de sang activement recherchés par Héma-Québec

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une collecte est notamment prévue à l’hôtel Delta, de Jonquière, mardi. Le lendemain, il y en aura une autre dans les locaux de la réserve navale, à Chicoutimi.

Selon la responsable des relations avec les médias d’Héma-Québec, Josée Larivée, certains donneurs sont particulièrement prisés.

Quand on dit que la réserve est basse, chaque Québécois doit se sentir interpellé par cet appel-là, mais plus particulièrement ceux qui ont du sang O négatif et qui sont donc des donneurs universels , a-t-elle mentionné.

Mme Larivée a aussi tendu la main aux jeunes.

Depuis plus de deux ans, la pandémie n’a pas permis [à l’équipe d'Héma-Québec] d’être sur les campus universitaires là où on approchait beaucoup de possibles nouveaux donneurs de la tranche de 18 à 25 ans , a-t-elle souligné.