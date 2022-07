La saison des feux de forêt en Ontario demeure calme

Un an après avoir totalisé presque 1000 feux de forêt sur son territoire et un montant record d’hectares brûlés, l’Ontario vit une saison plutôt calme cet été.

Si vous comparez les chiffres actuels à ceux de cette période l’année dernière, durant laquelle nous nous dirigions vers une saison record, nous sommes à moins d’un pour cent de la superficie totale touchée par des incendies comparativement à l’an passé , estime l'agent d'information sur les incendies du ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) pour le Nord-Ouest de l’Ontario Chris Marchand.

La superficie du feu moyen dans le Nord-Ouest est de moins d’un hectare. En juillet 2021, il y a eu plusieurs jours où le nombre de feux actifs dépassait la centaine. En date du 18 juillet, il y a eu seulement 127 incendies dans la province, dont une trentaine dans le Nord-Ouest et une soixantaine dans le Nord-Est.

C'est presque quatre fois moins que les normes saisonnières des 10 dernières années. Selon M. Marchand, une fonte des neiges tardive a permis de calmer les choses en avril et mai.

M. Marchand explique que la pluie constante des mois qui ont suivi fait en sorte que la région n’a pas eu à subir de conditions semblables à une sécheresse, ce qui était le cas l’an dernier. Ceci a probablement empêché la foudre des tempêtes des dernières semaines à causer des feux.

La situation est très différente [de l’année dernière] , pense l’agent du MRNF .

En attente d’un revirement de situation

Puisque la saison actuelle est plus lente qu’à l’habitude, la province a pu venir en aide à d’autres provinces et territoires aux prises avec des feux, comme le Yukon, et aider les communautés du nord-ouest ontarien touchées par des inondations de même qu’Ottawa, qui a été la victime d’une importante tempête ce printemps.

M. Marchand indique que c’est l’occasion idéale de rattraper le temps perdu en matière de formation.

Nos équipes participent à des exercices qui leur permettent d’être évalués sur leurs habiletés, leur connaissance de l’équipement, la sécurité et la communication entre les membres , explique-t-il.

« Nous travaillons beaucoup pour offrir des formations aux équipes municipales et rurales avec lesquelles nous interagissons sur le terrain. C’est une bonne occasion de partager nos connaissances et d’apprendre à connaître nos rôles. » — Une citation de Chris Marchand, agent d'information sur les incendies du MRNF

L’allégement des restrictions sanitaires a également permis au MRNF d’envoyer du personnel dans les communautés de la province pour sensibiliser le public à la prévention de feux de forêt et aider les propriétaires de domiciles à minimiser les risques d’incendie.

Des équipes de garde-feu ont participé à des exercices au nord de Dryden le mois dernier. Photo : Gracieuseté de Chris Marchand

Malgré le peu d’activité, M. Marchand avertit qu’il faut tout de même rester vigilant.

Il y a de petits secteurs où il y a des risques élevés de feu. La situation pourrait définitivement changer. Il est possible qu’il y ait plus d’activité en matière d’incendies si la météo se dirige vers des temps chauds, secs et venteux , indique-t-il.

Environnement Canada a émis des avertissements de chaleur lundi pour la majeure partie du Nord-Ouest de l’Ontario, à l’exception des secteurs qui longent les Grands Lacs et la Baie James, incluant celui des lacs Big Trout et Sachigo.

Dans le Nord-Est, les avis s’étendent le long de la route 11 et au sud vers Timmins, le Grand Sudbury et North Bay.

Les températures pourraient s’élever à 30 degrés Celsius, ou 36 degrés avec l’humidex. Le Nord aura droit à un peu de répit en soirée alors que le mercure baissera à 18 degrés. L’agence fédérale indique que des températures légèrement plus fraîches sont prévues pour mercredi.

Avec des informations d'Olivia Levesque de CBC