Un rare poney de Terre-Neuve meurt d’avoir été trop nourri par les passants

C’est arrivé en fin de semaine à Driftwood Acres, une ferme privée de chevaux près de Stephenville, sur la côte ouest de l’île.

La propriétaire de la ferme, Jessica Boyd, a travaillé avec un vétérinaire local et est demeurée avec la jument, appelée Little Catalina, toute la nuit, mais les ennuis de santé étaient trop importants.

« Little Catalina aurait accueilli tout le monde à la porte et elle aurait volontiers pris des pommes de n’importe qui. C’était un joli petit poney très sympathique, plus comme un chien qu’un cheval. Elle était vraiment spéciale. C’est une tragédie. »