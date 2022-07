Troquer les agrumes du Sud pour des fraises blanches d’ici

Et si on utilisait des fraises immatures pour remplacer l'acidité du citron dans nos assiettes et nos breuvages? C'est le pari que font certains chefs et producteurs d'alcool québécois  (Nouvelle fenêtre) , qui tentent d'utiliser des fruits d'ici au lieu des agrumes pour mettre en valeur les saveurs locales et réduire leur empreinte environnementale.