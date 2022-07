Ils s’appellent communément les binners en anglais, valoristes en français ou cartoneros en espagnol et traînent des sacs pleins à craquer de rebuts en carton, en verre et en plastique qu'ils transportent jusqu'aux centres de recyclage où ils récoltent de petites sommes d’argent en échange.

Chaque jour, nous collectons moins , témoigne Joaquín Rodríguez, un Argentin âgé de 24 ans qui gagne sa vie grâce aux déchets des rues et des bennes à ordures de la banlieue de Buenos Aires.

Les cartoneros vendent le carton à 37 pesos le kilo, soit environ 37 cents au taux de change officiel.

À l'extrémité de la chaîne de consommation, d'autres valoristes argentins avec lesquels Reuters s'est entretenu partagent le même constat: moins de déchets sont jetés ces derniers mois, ce qui réduit leurs revenus et reflète la hausse rapide des prix qui pousse les Argentins à se serrer la ceinture.

Joaquín Rodríguez a remarqué cette tendance dans la banlieue de Lomas de Zamora depuis le mois de mai, qu'il impute au taux d'inflation du pays de 64 %, l'un des plus élevés au monde.

Les gens n'ont pas d'autre choix que de faire le même travail que nous, dit-il, il y a de plus en plus de cartoneros et moins de déchets .

La réduction des déchets reflète un changement des habitudes d'achat des consommateurs argentins suite à l'inflation. Photo : Reuters / Agustin Marcarian

S'il n'existe pas de données officielles actualisées sur les volumes de déchets, des analystes ont mis en évidence la chute de la consommation, qui a diminué de 4,5 % en volume en juin par rapport à l'année précédente, selon le cabinet de conseil local Focus Market.

Parallèlement, les prix ont augmenté de 5,3 % au cours du seul mois de juin, selon les données officielles. Il arrive même que les prix affichés bondissent du jour au lendemain, les détaillants cherchant à rattraper – ou à devancer – l'inflation qui, selon un sondage de la banque centrale, devrait atteindre 76 % cette année.

La consommation des gens a chuté parce que les choses sont devenues très chères , confirme Marcela Cid, 58 ans. Cette propriétaire de deux magasins de vêtements à San Fernando, au nord de Buenos Aires, constate elle aussi une baisse des ventes. En bout de chaîne, les produits jetés s’accumulent moins vite.

Les entreprises qui avaient l'habitude de sortir le carton deux fois par jour, le matin et l'après-midi, ne le sortent plus qu'une fois par jour, parce qu'il n'y a pas de ventes , résume Paola Godoy, 40 ans, dirigeante de la coopérative de recyclage Jovenes en Progreso.

Mon salaire ne suffit plus

Dans les foyers de la classe moyenne et de la classe ouvrière, les Argentins sont obligés de changer leurs habitudes de consommation à mesure que les prix grimpent. Certains délaissent les marques plus chères au profit de produits moins coûteux, suppriment les produits de luxe et changent leurs habitudes alimentaires.

Chauffeur de bus, Juan Silva, 53 ans, raconte se tourner vers les produits alimentaires en vrac au marché central de la ville, connu pour ses prix réduits. Avec le problème de l'économie et la situation du pays, nous devons faire l'effort d'acheter en gros et d'économiser pour tout le mois. Nous sommes nombreux dans la famille; vraiment, mon salaire ne suffit plus .

La crise économique sévit à Lomas de Zamora, dans la banlieue de Buenos Aires. Photo : Reuters / Agustin Marcarian

Romina Peluffo, une cartonera de 43 ans qui dirige la coopérative de recyclage Plaza Libertad, constate bien ce virage de la consommation en triant les poubelles.

De mai à aujourd'hui, les matériaux recyclables ont commencé à baisser beaucoup, dit-elle. Avant, nous ramassions deux sacs par jour, avec des cartons de lait, des boîtes d'œufs, de l'huile de cuisson. Aujourd'hui, nous recevons peut-être un demi-sac .

Dans les rues d'Argentine, les signes de colère croissante se multiplient, avec des manifestations contre le gouvernement, notamment.

Le ministre de l'Économie de ce pays d'Amérique du Sud a démissionné au début du mois, révélant ainsi de profondes dissensions au sein du gouvernement du président de centre gauche Alberto Fernández, qui a renforcé le contrôle des devises et augmenté les taux d'intérêt dans le but de maîtriser l'inflation.