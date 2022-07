Les chemins de fer inutilisés coûtent cher à des résidents du Cap-Breton

Ça fait presque sept ans qu'un train n’a pas fait le voyage entre Port Hawkesbury et Sydney, mais les résidents le long de l'autoroute 223 paient toujours des frais élevés pour obtenir des services publics s’ils doivent traverser les voies ferrées privées.

Certains résidents qui vivent entre Petit Bras d'Or et Grand Narrows sont frustrés et demandent que les frais payés aux propriétaires des lignes ferroviaires Genesee et Wyoming cessent.

Avant d'acheter un terrain à Beaver Cove, Carole Young a entendu des rumeurs et savait qu'elle devrait traiter avec le propriétaire de la voie ferrée.

Elle a fini par payer près de 30 000 $ pour alimenter sa maison en électricité.

Tout ce qu’on nous avait dit s’est produit. Et pourtant ça semblait si incroyable, c’est vraiment trop cher , dit-elle.

Il y a eu les frais habituels des poteaux et des fils sur 403 mètres qui ont coûté 6 810,20 $. Puis 21 134,61 $ ont été payés à Nova Scotia Power et de ce montant, 14 410 $ ont été classés comme autres frais.

Ces autres frais sont divisés en trois catégories : les coûts pour le propriétaire de la ligne ferroviaire, les coûts associés aux travaux de conception et d'arpentage obligatoires, et des frais facturés par Nova Scotia Power pour l'examen des conceptions.

Le siège social de l'entreprise Nova Scotia Power à Halifax en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Jacqueline Foster, conseillère en communications chez NSP, explique qu'il y a des exigences qui doivent être respectées lorsqu'un client demande un service impliquant l'installation de câble.

André Houde, vice-président des ressources humaines chez Genesee et Wyoming Canada inc., indique que les frais pour faire passer des services publics sont expliqués sur leur site internet.

Pour les ententes privées, les frais sont évalués au cas par cas et dépendent de l'ampleur de l'empiétement et du type de services accordés , précise-t-il.

Selon le site Web, les résidents doivent demander un permis d'occupation des services publics pour commencer le processus. Il y a des frais de demande de 1 000 $ et des frais d'examen technique de 1 750 $. S'il est approuvé, un permis de droit d'entrée doit alors être obtenu pour accéder à la propriété du chemin de fer ce qui coûte 1 750 $ de plus.

Une demande de passages aériens des fils coûte 4 500 $ et un traitement accéléré du dossier coûte 2 500 $.

Réglementé au niveau provincial

Les résidents de la région demandent depuis longtemps que le gouvernement modifie les frais.

Les services publics par câbles long de l'autoroute 223 au Cap-Breton coûtent plus cher aux résidents qui doivent payer des milliers de dollars pour que les câbles travers le chemin de fer. Photo : Radio-Canada / Emily Latimer

En 2017, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a payé 15 000 $ pour qu’un consultant étudie le problème.

Son rapport estimait les coûts d'installation de nouvelles lignes électriques sur la ligne de chemin de fer à environ 16 300 $, ce qui comprenait l'approbation du propriétaire du chemin de fer et l'évaluation technique de NSP.

Le consultant a également constaté qu'il n'y a pas de frais standard pour les passages à niveau privés dans les sept autres provinces canadiennes.

Le chemin de fer du Cap-Breton et du centre de la Nouvelle-Écosse est une ligne ferroviaire réglementée par la province depuis 1994. Elle est aussi subventionnée par le gouvernement. Le gouvernement vient de renouveler l'accord de préservation de la ligne ferroviaire pour un an jusqu’en mars 2023 pour 360 000 $.

Trop cher pour beaucoup de gens

Ed Fedora veut prendre sa retraite à son chalet de Big Beach et il voudrait y faire installer l’électricité. Mais lui et au moins une cinquantaine de famille de la région trouvent ça trop cher.

La province n'a rien fait en 20 ans. Peu importait que ce soit des libéraux ou des conservateurs. Ils se sont tous renvoyé la balle , se plaint Ed Fedora.

Si ça continue avec le coût élevé de l'électricité, je devrai probablement passer, comme beaucoup de mes voisins, à l'énergie solaire totale.

Ed Fedora veut déménager près des bras d'or pour prendre sa retraite, mais il ne veut pas payer des frais élevés pour acheminer l'électricité jusqu'à son petit bungalow. Photo : Radio-Canada / Emily Latimer

Et les coûts ne sont pas seulement associés à l'électricité, mais à tout service public qui nécessite un câble dont l’internet. Ce qui fait que de nombreux résidents ne peuvent pas se payer l’internet haute vitesse.

Il n’y a pas de mécanisme officiel en place pour les différends concernant les chemins de fer sous réglementation provinciale en Nouvelle-Écosse.

Mais les propriétaires fonciers sont invités à communiquer avec le ministère des Transports et le renouvellement de l'infrastructure et la Commission des services publics et de révision de la Nouvelle-Écosse s'ils ne parviennent pas à s'entendre avec les propriétaires de lignes ferroviaires.