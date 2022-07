Changements en santé : les travailleurs réclament plus de ressources

La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, a été remplacée par Bruce Fitch, qui était ministre du Développement social. Les conseils d'administration des deux réseaux de santé ont été révoqués et remplacés temporairement par des personnes nommées par le gouvernement, soit Gérald Richard et Suzanne Johnston.

Le premier ministre Higgs a expliqué que le système de santé est en crise et qu’il faut avoir les bonnes personnes en place pour surmonter la situation actuelle et pour bâtir un système de soins de santé qui est meilleur et plus stable pour notre province .

Le Syndicat canadien de la fonction publique au Nouveau-Brunswick (SCFP) reconnaît que des changements dans le système de santé sont nécessaires, mais il juge que ceux annoncés vendredi n'aident pas les travailleurs.

« Franchement, le brassage, ça me semble comme un grand écran de fumée alors qu’on a besoin de ressources financières et humaines sur le terrain. » — Une citation de Simon Ouellette, responsable des communications du Syndicat canadien de la fonction publique au Nouveau-Brunswick

Le système de santé a besoin avant tout de renforts et d’un meilleur financement, selon le SCFP .

En ce moment, on peut changer qui on veut à la tête. S’ils n’ont pas les ressources pour accomplir leur travail et qu’on leur dit tout le temps "faites plus avec moins", nos membres vont continuer d’être frustrés envers leurs gestionnaires et les gestionnaires seront frustrés envers le gouvernement qui ne leur donne pas les outils pour faire leur travail , explique Simon Ouellette, responsable des communications du SCFP au Nouveau-Brunswick.

Le Nouveau-Brunswick a besoin « d’un gouvernement qui mettrait les bouchées triples pour [recruter] des étudiants », affirme Simon Ouellette, porte-parole du SCFP au Nouveau-Brunswick, au sujet de la pénurie de personnel dans le domaine de la santé. Photo : Radio-Canada

Le Nouveau-Brunswick, selon le SCFP , devrait mettre les bouchées triples pour recruter des travailleurs de la santé, par exemple en offrant la gratuité des études en ce domaine.

À la place de faire ça, on vient faire un brassage administratif et on vient de retirer une couche de transparence qu’on avait avec nos régies de santé qui sont maintenant sous tutelle , déplore M. Ouellette.

Espoir d'un meilleur soutien

La révocation des conseils d’administration étonne la présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick, Paula Doucet. Il est décevant pour elle de constater que le Dr John Dornan ait été relevé de ses fonctions de PDG du Réseau de santé Horizon. Elle dit qu’il comprenait très bien les défis des travailleurs de première ligne.

Mais Mme Doucet dit qu’il faut faire des changements systémiques pour que le personnel de première ligne se sente écouté et soutenu.

Paula Doucet, présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau‑Brunswick (archives). Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Le système de santé manquait déjà de personnel avant la pandémie, rappelle Mme Doucet. Après plus de deux ans de pandémie, tous les employés et fournisseurs de soins de santé sont épuisés, souligne-t-elle.

L’infirmière immatriculée Sarah Ecker explique que des travailleurs de la santé sont malades et que leur absence exerce une pression sur leurs collègues. C’est un problème aux multiples facettes, dit-elle, en ajoutant qu’elle a l’impression que le gouvernement ne fait que brasser les cartes en espérant obtenir un résultat différent sans réellement s’attaquer aux causes fondamentales du problème.

Paula Doucet estime toutefois que les changements annoncés vendredi constituent un point de départ. Elle compte communiquer avec le ministre Fitch, le premier ministre Higgs et d'autres intervenants pour la suite des choses.

Avec les renseignements de Sarah Déry et de Hannah Rudderham