Un milieu humide détruit en catimini dans un parc industriel de Trois-Rivières

Au nord de l’autoroute 40, Trois-Rivières possède 26,6 hectares de terrains humides et de tourbières qu’une majorité d’élus municipaux souhaitent protéger. Toutefois, la Ville a pour projet d’en détruire une quinzaine d'hectares, avec l’autorisation du ministère de l’Environnement du Québec, pour agrandir le parc industriel Carrefour 40-55 qui aurait pour vocation d’accueillir des entreprises vertes.

Radio-Canada a appris qu’une partie du milieu humide a fait l’objet de travaux de remblai sans permis de construction à la fin de l’été et au cours de l’automne 2021.

Plusieurs conseillers municipaux à qui nous avons appris la nouvelle se disent étonnés ou en colère, d'autant plus qu'à cette époque, la majorité des élus avait refusé que la Ville aille de l’avant avec des travaux de drainage sur le site visé par un certificat d’autorisation environnemental.

Le directeur de l’aménagement et du développement durable à la Ville de Trois-Rivières, Dominic Thibeault, confirme que des travaux ont eu lieu avant même l’émission du permis de construction qui a été demandé et délivré le 29 septembre 2021.

Ce sont des choses qui arrivent, on essaie évidemment d'éviter ça le plus possible, mais dans ce cas-là, effectivement, c'est quelque chose qui est arrivé , affirme Dominic Thibeault.

Des travaux pour permettre l'implantation d'Elmec

Les travaux qui ont nécessité le remblai d’un terrain humide permettront l’implantation d’une usine du fabricant de bornes électriques Elmec sur le boulevard Louis-Loranger.

Joint au téléphone, le propriétaire d’Elmec, Jean-Marc Pittet, insiste, il avait l’autorisation du ministère de l’Environnement pour aller de l’avant. Si le ministère de l’Environnement a décidé que ce terrain-là était construisable, c’est eux qui décident , affirme l’homme d'affaires qui soutient que le développement économique implique nécessairement la destruction de l’environnement.

« Il y a trois grenouilles, on s’en fout des trois grenouilles à un moment donné. » — Une citation de Jean-Marc Pittet, propriétaire d’Elmec

Les employés, les ingénieurs qui travaillent avec moi, les salaires que je paye, ils vont [les utiliser pour] faire l’épicerie , lance M. Pittet qui préfère que ses produits soient fabriqués au Québec plutôt qu’ailleurs dans le monde.

Des élus se questionnent

Radio-Canada a joint une dizaine de conseillers municipaux qui étaient en fonction en 2019. Aucun n’avait le souvenir d’avoir été informé de cette situation. Certains se sont dits étonnés d’autres, carrément indignés comme François Bélisle et Pierre-Luc Fortin.

« D’apprendre qu’il y a des travaux qui ont été faits à notre insu alors que cette zone-là [alors qu’]on avait très clairement dit en conseil qu’il n’y aurait pas d’activité industrielle dans une zone humide, je trouve ça extrêmement décevant, déplorable. » — Une citation de Pierre-Luc Fortin, conseiller municipal du district des Estacades

Pierre-Luc Fortin ajoute avoir réitéré la question en séance plénière le 7 juin dernier, pour savoir si des travaux avaient été effectués dans la zone visée par le certificat d’autorisation environnemental et qu’on lui avait répondu que non. Le conseiller du secteur Pointe-du-Lac abonde dans le même sens. Je n’étais pas au courant, je n'ai jamais été au courant de ça , dit-il.

Ça me choque et ce n'est pas la première fois [que ce genre de situation arrive], on a l'impression de rejouer dans un mauvais film, déplore François Bélisle. Depuis quelques années, les conseillers sont souvent les derniers informés.

François Bélisle reste avec l’impression que les hauts fonctionnaires qui souhaitent le développement du Carrefour 40-55 choisissent de ne pas tout dire aux élus.

On posait tout le temps la satanée question [à savoir si des travaux avaient été faits dans cette zone visée par le certificat d’autorisation environnementale]. À chaque fois, on nous a répondu, que non, ça ne touche pas [cette zone], ça fait qu’à partir de là il faut faire confiance à l'administration , affirme le conseiller municipal du district de Pointe-de-Lac, François Bélisle.

La Ville de Trois-Rivières souhaite agrandir le parc industriel Carrefour 40-55 sur des terrains où se trouvent des milieux humides. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Dominic Thibeault se défend d’avoir caché de l’information

Le haut fonctionnaire à la Ville de Trois-Rivières Dominic Thibeault affirme qu’il n’avait pas à informer les élus que des travaux étaient en cours puisque tout était conforme à la réglementation. C’est une émission de permis simplement, les élus ne sont pas tenus au courant de tous les permis qui sont délivrés sur le territoire quand c'est conforme , dit-il.

M. Thibeault n'a d’ailleurs pas été en mesure de dire à quel moment exactement le remblayage a eu lieu. Il indique qu’aucun inspecteur ou employé de la Ville ne s’est rendu sur place pour surveiller les travaux puisque ce n'était pas requis, selon lui.

Le directeur de l’aménagement et du développement durable à la Ville explique que le débat était moins vif en août 2021 et nie avoir caché de l’information aux élus qui demandaient si des travaux avaient été effectués sur les terrains protégés jusqu’à présent.

C'est vrai qu'il n'y a pas eu de travaux d'établissement d'infrastructures ou de prolongement de rue parce que ce terrain-là était déjà desservi [par le réseau d'aqueduc et d’égouts] , justifie-t-il avant d’admettre qu’il est possible que l’information ait été omise dans une discussion.

Questionné à savoir si le maire Jean Lamarche avait été informé de la situation, M. Thibeault répond : assurément , sans toutefois être en mesure de préciser si c’était avant, pendant ou après le remblayage. Le maire Jean Lamarche n’était pas disponible pour répondre à nos questions.

La destruction de cette partie de milieu humide permet aujourd’hui à la Ville de conserver son certificat d’autorisation environnementale.

En mars dernier, le ministère de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques a demandé à la Ville des preuves que des travaux avaient été effectués à l’intérieur de la période de deux ans suivant une demande de modification du certificat qu’il a approuvé en janvier 2020.

La preuve envoyée par Dominic Thibeault, et dont Radio-Canada a obtenu copie en vertu de la loi d’accès à l’information, est une carte aérienne non datée ainsi que le formulaire de permis de construction non signé daté du 29 septembre 2021.

La ligne orange correspond à la limite de la zone ciblée par le certificat d’autorisation environnementale. La zone en rouge est l’endroit où les travaux de remblais ont été effectués. Photo : Ville de Trois-Rivières

Des travaux sans permis, une pratique irrégulière

L’ancien greffier de la Ville de Trois-Rivières Gilles Poulin a été confronté à plusieurs reprises à des travaux effectués sans permis au cours de sa carrière de plusieurs décennies.

Toutefois, il s’agit d’une pratique non conforme, irrégulière et condamnable selon lui. Il n'y a pas deux lois, il y a une seule loi qui est la même pour tout le monde et on ne tolère généralement pas que des travaux soient faits sans permis , s’indigne l’homme de loi.

Si [obtenir] un permis, c'est devenu un acte banal, n'importe qui va improviser des choses et la Ville s'autodiscrédite en ne faisant pas appliquer les règlements ou en les appliquant avec nonchalance ou peut être même avec favoritisme , ajoute-t-il.

Gilles Poulin se questionne par ailleurs sur la rigueur du ministère qui se contente de documents imprécis et non signés pour maintenir l’autorisation de détruire l’environnement.

« Le ministère de l'Environnement est là pour protéger l'environnement et protéger un bien public commun et il doit, à mon avis, faire preuve de rigueur particulièrement dans des zones humides. » — Une citation de Gilles Poulin, ancien greffier à la Ville de Trois-Rivières

Il y a quelqu'un quelque part qui savait et qui n'a pas voulu dire

Le regroupement Terre précieuse, qui s'oppose au projet d’agrandissement du Carrefour 40-55, estime qu’il s’agit d’un affront à la démocratie et s’offusque que ces travaux effectués à l’insu des élus permettent d’éviter la révocation du certificat d’autorisation environnemental.

Quand on a compris que ces travaux-là avaient été faits après le refus démocratique du conseil municipal en août 2021 et qu’un permis est apparu au mois de septembre, ça nous questionne sur la force de la démocratie à Trois-Rivières , rapporte le porte-parole Philippe Duhamel.

Il a quelqu'un quelque part qui savait et qui n'a pas voulu dire, ajoute M. Duhamel. On trouve ça troublant; vraiment il est temps qu'il y ait plus de transparence sur l'ensemble de ces dossiers-là à la Ville de Trois-Rivières.

Terre précieuse s'inquiète du fait que la Ville ne soit pas en mesure de préciser la date des travaux parce que c’était son rôle de s’assurer du respect des conditions prévues par le certificat d'autorisation environnemental.

Pour détruire une partie de ce milieu-là, il y a des conditions très sévères, comment s'assure-t-on du respect de ces règles-là , se demande Philippe Duhamel.

Terre précieuse a espoir que les entreprises vertes qui ont à coeur l'environnement vont refuser de s’implanter au Carrefour 40-55.