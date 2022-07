Un vol Montréal-Deer Lake annulé 4 fois, un couple de T.-N.-L. raconte son cauchemar

Michelle et Paul Barter de Port aux Basques ont passé une semaine de rêve à Cancún au Mexique. Mais leur rêve s’est transformé en cauchemar lors de leur arrivée au pays.

Leur dernière corresponsance entre Montréal et Deer Lake a été annulé à quatre reprises. Pire, le dernier report était de trois jours.

Paul et Michelle Barter ont fait un beau voyage au Mexique, mais leur retour à la maison a été chaotique. Photo : Gracieuseté Michelle Barter

J’étais sous le choc, je n’y croyais pas , indique Michelle Barter.

Des problèmes de pénurie de main-d'œuvre et une situation compliquée dans plusieurs aéroports rendaient un changement d’itinéraire risqué selon un agent de réservations contacté par le couple. Selon Mme Barter, on leur a conseillé de ne pas tenter de prendre un vol Toronto-Deer Lake, car cela pourrait engendrer un nouveau cycle de problèmes.

Des dépenses importantes

Michelle et Paul Barter ont dû trouver un moyen de se loger à Montréal, une ville qui leur était peu familière. Ils ont dû débourser 300 $ par nuit.

Ils ont finalement choisi après la quatrième annulation de prendre un vol vers Sydney en Nouvelle-Écosse et d’ensuite prendre le traversier pour se rendre à Port aux Basques. Leur vol entre Montréal et Deer Lake ne pouvait pas être annulé et ils ont dû débourser la somme nécessaire pour leur vol vers Sydney.

En tout, ils calculent que leurs dépenses inattendues se sont élevées à 3000 $.

Qui plus est, ils n’ont pu récupérer leurs bagages que trois jours plus tard à Deer Lake, où ils sont arrivés complètement mouillés et sentant la moisissure.

Un stress important

Michelle Barter indique avoir vécu une détresse émotionnelle et beaucoup d’anxiété après cette expérience.

Cette expérience m’a changée pour toujours. Même un message texte sur mon téléphone me fait paniquer , explique-t-elle, en faisant référence aux messages qu’elle recevait sur son cellulaire l’informant des changements à son voyage.

Dans une déclaration, Air Canada indique regretter de telles situations et ajoute travailler avec ses partenaires pour régler ces problèmes.

L'industrie mondiale du transport aérien est actuellement confrontée à des problèmes avec les aéroports et les fournisseurs tiers de services tels que le contrôle des passagers, les douanes et la navigation aérienne , indique Air Canada dans une déclaration écrite.

Michelle Barter dit qu’Air Canada lui a mentionné à plusieurs reprises que les dépenses encourues seraient remboursées par la compagnie, mais jusqu’à maintenant, elle n’a reçu que des réponses automatiques à ses messages l’informant qu’on la contacterait dans les 30 prochains jours.