Half Moon Run : ascension lunaire pour la dernière soirée du FEQ 2022

Tout a commencé avec Walk Off the Earth, un quintette de Burlington, en Ontario. Ce groupe reconnu pour ses reprises de chansons à succès en a servi une belle brochette au public présent sur les Plaines, tout en ponctuant leur prestation avec certaines de leurs propres chansons.

C’est avec beaucoup d’énergie que la chanteuse, Sarah Blackwood, est arrivée sur scène. Québec city! s’est-elle exclamée. Un tonnerre de cris a suivi son appel à la foule.

Beaucoup d'énergie lors du spectacle de Walk Off the Earth dimanche soir. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Pour The Eye of the Tiger, la chanteuse s’est armée d’un ukulele. Une sympathique reprise du succès de Survivor où la rythmique et les intonations ont été légèrement modifiées pour que le groupe s’approprie ce titre.

Le multi-instrumentiste Gianno « Luminati » Nicassio chantait avec Sarah Blackwood lors de plusieurs chansons. On pouvait observer une belle dynamique entre les deux chanteurs du groupe. Ils s’échangeaient le micro avec une aisance et une précision impressionnante.

Le moment marquant de ce concert fut sans l’ombre d’un doute lorsque quatre membres du groupe se sont retrouvés au centre de la scène pour jouer simultanément sur la même guitare.

Il s’agit d’un rappel de leur reprise de Somebody That I Use to Know de 2012 ayant cumulé près de 175 millions en moins de quatre mois.

Ils ont joué un enchaînement de chansons populaires avec entres autres Bad Habits de Ed Sheeran, Oh No de Capone et Can’t Get You Out Of My Head de Kylie Minogue.

Ascension vers la lune

Par la suite, c’est le groupe de pop rock Walk the Moon qui a foulé les planches de la scène Bell des plaines d’Abraham. C’est avec la parution de Shut Up and Dance en 2014 que cette formation de Cincinnati s’est fait connaître.

Le chanteur Nicholas Petricca a semblé avoir beaucoup de plaisir à chanter devant le public québécois. Sourire au visage, il s’est exprimé plusieurs fois en français pour partager son amour et sa reconnaissance envers la réception enjouée du public.

« Nous sommes tous ici ensemble maintenant et je suis très reconnaissant pour ça. » — Une citation de Nicholas Petricca, chanteur du groupe Walk the Moon

Les titres Different Colors, Lost in the Wind et Shiver Shiver ont fait danser et chanter les spectateurs parmi les plus énergiques dimanche soir.

Pour la pièce Headphones qui possède une instrumentation plus hard rock, le chanteur a salué Rage Against The Machine, présents sur la même scène la veille.

Le chanteur Nicholas Petricca avait beaucoup d'entrain sur les Plaines. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Leur passage au FEQ s’est conclu avec leur succès Shut Up and Dance et une déclaration d’amour pour la Capitale-Nationale : Québec je t’aime, je t’aime Québec .

Les gens tapaient des mains et chantaient les paroles du refrain de manière irrésistible. Le plaisir était à son comble. La foule a prouvé son amour pour le groupe avec une chaude ovation avant de les laisser filer dans les coulisses.

Leur dernier album, Heights, date de juillet 2021. Le groupe a d'ailleurs joué Can You Handle My Love?? et Giants, deux morceaux de ce dernier opus.

Course sur la lune

Half Moon Run avait pour mission de clôturer le FEQ sur la grande scène des plaines d’Abraham. On leur a donné carte blanche pour en mettre plein la vue aux festivaliers qui viendraient assister au dernier concert.

Alors que les projecteurs et les écrans se sont éteints, une marée de cris d’encouragement se faisait entendre. Un son grave en crescendo annonçait le début du concert lunaire. Devon Portielje, Conner Molander et Dylan Philipps ont fait leur apparition accompagnés d’un bruyant accueil.

Half Moon Run a été la troisième et dernière carte blanche de la 54e édition du Festival d'été de Québec. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

On a voulu commencer en force avec la pièce Judgement et le public était subjugué par le talent et la facilité d’exécution des musiciens.

Pour Flesh & Blood, le public captivé hochait de la tête, suivant le rythme de la chanson.

La première surprise de la soirée était la présence de 8 musiciennes derrière les 3 hommes de Half Moon Run. 7 violons et un violoncelle. Le son de l'ensemble à cordes s’entremêlait à la perfection avec les autres instruments, donnant une beauté musicale qu’on a rarement la chance d'entendre sur une scène du FEQ .

Déjà en sueur après quatre pièces, le trio montréalais continuait d’être fortement acclamé à chacune des premières notes de leurs chansons.

Des lumières stroboscopiques et une vidéo d’aurores boréales servaient d’ambiance pour la chanson Drug You qui s'est enchaînée à merveille avec Need It.

Ce spectacle carte blanche a commencé exclusivement avec des morceaux du répertoire de Half Moon Run. Mais le public se doutait qu’un sort différent les attendait. Plus tôt au cours de la semaine, les membres de Half Moon Run se sont amusés à demander publiquement aux Soeurs Boulay et à Daniel Bélanger ce qu’ils faisaient de leur fin de semaine.

C’est tout en douceur que les Soeurs Boulay ont interprété leur chanson Nous après nous. Une fois de plus, la pertinence de l'ensemble à cordes était flagrante pour accompagner le piano et la guitare de Stéphanie et Mélanie Boulay.

Half Moon Run et les Soeurs Boulay se sont rassemblés au milieu de la scène, pour jouer la chanson Sun leads me on de façon complètement acoustique. Un calme déconcertant régnait sur les Plaines lors de cette interprétation.

Après ces deux pièces, le spectacle a repris de plus belle avec Fatal Line. C’était aussi le retour des violons et du violoncelle. On a aussi pu être témoin d’un mariage assez surprenant entre l’harmonica et le son des cordes.

Le côté plus énergique de la formation montréalaise s’est surtout dévoilé avec Jello, Favorite Boy et Turn Your Love.

Lorsque les gens ont aperçu Daniel Bélanger sur les écrans géants, tous étaient en délire. Il est arrivé tout bonnement sur scène, comme si de rien n’était. Quelle chanson avait-il choisie? Les Deux Printemps.

Il n’est pas resté très longtemps, il a laissé sa place à Half Moon Run pour qu’ils interprètent Full Circles. Un bel échange avec le public qui chantait le refrain à plein poumon.

Une finale marquante pour clore le FEQ 2022. Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon