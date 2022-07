Pour son retour, le Festival de la Tourbe de Lamèque a « mis le paquet »

Le festival a été créé il y a maintenant 50 ans. Mais puisque la pandémie a forcé l’annulation des récentes éditions, c’est la 48e édition cette année.

De la musique, des spectacles d’humour, de nombreuses activités pour les enfants, et de grands repas sont au programme : notamment une journée hot-dogs et saucisses italiennes, des épluchettes de blé d'Inde et un souper méchoui.

À l’occasion de ces retrouvailles avec cette populaire fête, le comité organisateur rayonnait de fierté, dimanche.

Une brochette d'activités qui reflète une partie de la famille, une partie pour les adultes. Et cette année, on a mis un peu le paquet, dans le sens qu'on a touché un peu à tous les genres, à toutes les activités de tous les âges , a expliqué en entrevue Carole Beaudin, la présidente du Festival provincial de la tourbe de Lamèque. Je pense que c'est important pour toute la population et même les touristes qui viennent dans la région.

La toujours populaire soirée country se tiendra le jeudi 21 juillet avec Hert, Rhéal et Laurie LeBlanc.

Lors du party des tourbières du 23 juillet, le groupe Karma Kameleons revisitera les succès d'antan, et la formation A Race Called Man, composé des musiciens locaux Jean-Hubert Ward, Eric (Crapaud) Lanteigne et Rémi Guignard, promet de faire danser la foule .

L’événement a été créé pour souligner l’importance des tourbières dans la région. Un documentaire de Pat Gauvin sur ce thème sera d’ailleurs présenté au cours du festival.

Si l’on ne s’est pas procuré de billets, il est possible de payer à l’entrée suivant le principe du premier arrivé, premier servi, indique le festival.

Avec les renseignements de Marie Andrée Leblond