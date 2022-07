Fonderie Horne : le déplacement des 80 maisons les plus proches envisagé

ROUYN-NORANDA – Après Malartic, Rouyn-Noranda? La Fonderie Horne et la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue préconisent de déplacer des dizaines de familles vivant trop près de l'usine et ses émanations de contaminants pour protéger leur santé. Radio-Canada a obtenu des détails de ce projet embryonnaire qui ne fait pas l'affaire de la Ville.

Le quadrilatère qui fait l'objet de discussions est la zone résidentielle la plus au nord du quartier Notre-Dame. Cette « zone tampon », qui serait rasée de ses résidences, irait de la 4e à la 9e et de la ruelle Carter (au nord de la rue Carter) jusqu'à l'avenue Portelance.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Il s'agit du secteur le plus contaminé et le plus sujet aux rejets polluants, comme l'arsenic, le cadmium et le plomb. La différence d'exposition est significative par rapport aux résidences situées 500 mètres plus loin.

Graphiques du ministère de l'Environnement du Québec (2022) illustrant la différence de concentration d'arsenic, de cadmium et de plomb dans l'air, selon la distance de la fonderie. Photo : MELCC

Selon trois sources bien au fait du dossier, le sujet a fait l'objet de discussions préliminaires et a été abordé une fois, à l'interne, à la municipalité de Rouyn-Noranda. Mais rien n'est encore décidé, loin de là. C’est touchy, on ne veut pas faire paniquer personne , confie une source de la Ville.

Une résidente voisine de la Fonderie. Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

Des propriétaires du quartier Notre-Dame nous ont confié avoir été contactés par Glencore pour acheter leur maison. Selon un document de 2020, la compagnie possède déjà au moins cinq résidences dans le quadrilatère concerné.

On ignore encore si les maisons seraient détruites ou déplacées ou bien un mélange des deux, comme on l'a déjà expérimenté en Abitibi-Témiscamingue, avec la construction de la mine d'or de Malartic.

Des maisons déménagées par camion, à Malartic, en 2009, pour faire place à une mine d'or à ciel ouvert de la compagnie Osisko. Photo : L'or des autres/Amazone Film

« Il y en a qui se sont fait offrir de démolir leurs maisons, mais ils ne sont pas pour ça », confirme François Thibault, résident de la 6e rue. Il rappelle que certains ont complètement rénové leurs résidences dans les dernières années.

François Thibault, réside sur la 6e rue dans le quartier Notre-Dame, depuis 1986. Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

L'entreprise a déjà acheté puis détruit les deux rangées de maisons les plus au nord, en 2020 et créé une « zone de transition ». Elle ne cache pas son intérêt pour étendre le concept à une « zone tampon », plus large.

En décembre 2019, Glencore l'évoquait en complément d'autres mesures, dans son plan d'action présenté au gouvernement du Québec.

Des maisons dans le secteur envisagé. Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

Nous pourrons vous en dire plus dans les prochaines semaines , répond la porte-parole de la compagnie Cindy Caouette, lorsque nous l'interrogeons sur ce sujet. Elle rappelle que la Fonderie Horne travaille sur un nouveau plan d'action qui sera présenté à la fin de l'été, avec des objectifs et des échéances .

« Très intéressant », dit la santé publique

Pour nous, ça a toujours été une solution la zone tampon [...] pour atteindre un niveau de protection de la santé , dit le directeur régional de la santé publique, Dr Stéphane Trépanier.

L'idéal, ce serait les deux, selon lui : une zone tampon en plus d'un investissement de la fonderie pour moins polluer, mais s’il y a des enjeux technologiques qui ne permettent pas de réduire rapidement les émissions, là, c’est une option rapide à mettre en place .

« Moi, je vois le déménagement du quartier comme la façon d’atteindre les 3 [nanogrammes d'arsenic par mètre cube dans l'air, soit la norme québécoise]. » — Une citation de Stéphane Trépanier, directeur régional de la santé publique en Abitibi-Témiscamingue

Le directeur régional de la santé publique en Abitibi-Témiscamingue, Dr Stéphane Trépanier. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Dr Stéphane Trépanier note toutefois que cette solution a des impacts à considérer et qu'elle doit être réfléchie et analysée avec tous les partenaires et parties prenantes, notamment les résidents.

Le secteur est le plus défavorisé de la ville et la proximité du centre-ville et des services permet aux habitants de recourir à la marche et au transport en commun pour leurs déplacements.

Ça aurait des impacts sérieux. Je ne suis vraiment pas chaud , dit le conseiller municipal du district Noranda, Réal Beauchamp. On ne peut pas les envoyer dans un quartier qui a peu de services de proximité.

Le conseiller municipal du district Noranda, Réal Beauchamp. Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

En entrevue dans une ruelle du secteur concerné, l'élu marche sur des œufs : Inévitablement, si on n'arrivait pas à rejoindre le nombre de nanogrammes prescrits et qu'il y avait une incapacité de la fonderie à rejoindre cet objectif-là, c'est sûr que la fonderie regarde pour d'autres scénarios. Oui, il y en a un, qu'on n'a pas abordé officiellement, qui concerne de reculer un peu plus la frontière du quartier habitable, pour éloigner la population.

Le déménagement du quartier demeure une option de dernier recours, ajoute la directrice des communications de la Ville, Anne-Marie Nadeau, à la suite de cette entrevue. Elle affirme qu'aucune analyse n'a encore été faite et que les efforts doivent être mis sur la réduction des émissions .

« L’important c’est que Glencore fasse les investissements nécessaires pour atteindre les normes environnementales pour l’ensemble des métaux. Ultimement, on veut une meilleure qualité de l’air pour l’ensemble de la Ville et des quartiers. » — Une citation de Anne-Marie Nadeau, directrice des communications de la Ville de Rouyn-Noranda

La Ville de Rouyn-Noranda ne comprend pas d'autre secteur comparable ni de terrains vacants à proximité du centre-ville ou certaines propriétés pourraient être relocalisées. De plus, le taux d'inoccupation y est actuellement de 0,3 %, un record.

Martin Cloutier (à droite), aide son voisin à récupérer de la ferraille, sur la ruelle Carter. Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

Martin Cloutier qui aide un voisin à charger de la ferraille sur la ruelle Carter ne serait pas contre l'idée de s'éloigner de la fonderie, mais ça lui ferait mal au cœur. C'est sûr que ça ferait mon affaire, mais c'est le quartier qu'on aime. C'est les gens. C'est que du monde simple, terre à terre.

Ils seraient mieux d’arranger ça à la fonderie, de travailler sur leurs machineries , dit son voisin, moins intéressé.

La zone tampon plaît à l'agent immobilier chez Proprio Direct Raynal Rail, dont le bureau est juste en dessous du secteur concerné.

« Je trouve ça correct. Il y a des gens que ça inquiète de rester dans le quartier. Ils ont peur du cancer. » — Une citation de Raynald Rail, agent immobilier dans le quartier Notre-Dame

D'après les données de Centris, les maisons du secteur se sont vendues en moyenne 294 000 $ ces deux dernières années. Et la Fonderie Horne achète au prix du marché. Se procurer 80 maisons pourrait donc coûter au moins 23 millions de dollars, sans compter le coût du déménagement ou de la reconstruction des résidences.

La Ville de Rouyn-Noranda investit actuellement 6,5 millions de dollars pour planter des arbres dans le quartier.