Un festival qui met en valeur les restaurateurs noirs de Toronto

La Black Restaurant Week (BRW) avait lieu du 8 au 17 juillet, quelques jours durant lesquels elle a permis de promouvoir et de célébrer les saveurs de la cuisine afro-américaine, africaine et caribéenne. Plusieurs restaurateurs et chefs noirs ont participé à cette campagne qui vise à revitaliser les entreprises culinaires qui ont connu des difficultés pendant la pandémie.

Toronto est notre premier marché international , a déclaré Falayn Ferrell, directeur associé de BRW. Il y a une si grande culture caribéenne [à Toronto], c’est amusant de montrer la diversité.

La Black Restaurant Week a été lancée par Mme Ferrell, Warren Luckett et Derek Robinson à Houston, au Texas, en 2016. Depuis lors, elle a soutenu plus de 2000 restaurants appartenant à des Noirs en Amérique du Nord.

Le festival vise à mettre en lumière les entreprises culinaires appartenant à des Noirs, en les aidant à étendre leur portée à travers la communauté pour finalement augmenter leurs revenus.

Parmi les restaurants qui ont participé à Toronto figurent Boukan, D'Amo, Flame & Smoke, Hoyos Restaurant, Hummingbird Vegan Jamaican Patties, King Rustic Kitchen, Lagos Chop, Lucky's Chicken N' Waffles, Selam Restaurant & Lounge et The Diner's Corner.

L'année dernière, la BRW a permis de générer une augmentation moyenne de 15 % des ventes des restaurants participants.

De grands chefs noirs dans la ville

Jerome Robinson est le propriétaire du restaurant torontois The Heartbreak Chef, sur la rue Dundas Ouest.

Selon lui, des campagnes comme la Black Restaurant Week mettent non seulement en lumière les grands chefs noirs de la ville , mais aussi la scène alimentaire éclectique de Toronto.

C'est incroyable. Les gens de Toronto commencent à connaître ces chefs et ces entreprises , a-t-il déclaré. C'est bien maintenant qu'ils aient une telle plateforme pour le montrer.

M. Robinson pense que la structure de l'industrie alimentaire a changé, permettant à davantage de chefs noirs de s'installer et de se tailler un espace grâce aux médias sociaux. Dans son restaurant, il prépare des plats réconfortants inspirés de sa jeunesse.

Nous essayons simplement de faire quelque chose de différent, d'y mettre du piquant et de nous amuser , a-t-il déclaré. J'aime la créativité.

La liste complète des restaurants est disponible sur blackrestaurantweeks.com.