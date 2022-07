De plus en plus d’enfants ne savent pas nager au Québec

En raison des restrictions et des confinements à répétition imposés tout au long de ces deux dernières années, bon nombre de cours de natation ont été annulés.

Avant la pandémie, on avait 4 jeunes sur 10 qui ne savaient pas nager , indique Éric Hervieux, le président de l’Association des responsables aquatiques du Québec.

Moins d'aspirants sauveteurs formés

Les conséquences de la crise sanitaire ne se limitent pas à ces séances d’apprentissage déprogrammées.

Au printemps, quand les activités, les installations aquatiques proposaient 60 % seulement de leur offre habituelle. C’est une réduction importante , souligne le responsable de l’association.

La faute cette fois au manque de personnel disponible pour surveiller les baignades. Là encore, la pandémie est pointée du doigt. À cause d’elle, des aspirants sauveteurs n’ont pas pu être formés.

Le nombre de sauveteurs manquants au Québec cette année est estimé à 2000. Photo : Radio-Canada

C’est très difficile de recruter des surveillants-sauveteurs. On estime qu’il manque 2000 surveillants-sauveteurs, cette année.

Éric Hervieux mentionne une carence importante et précise que tous les milieux sont touchés : que ce soit dans les hôtels, les campings, les piscines extérieures, les installations municipales, les parcs aquatiques...

Un bel emploi

2000 surveillants-sauveteurs, cela représente environ 10 % des préposés à la surveillance qui sont certifiés annuellement dans la province , quantifie François Lépine, directeur des programmes à la Société de sauvetage du Québec.

François Lépine, le directeur des programmes à la Société de sauvetage du Québec, considère que toute noyade est évitable. Photo : Radio-Canada

Lui aussi déplore cette situation.

C'est pourtant un bel emploi. Sauveteur sur le bord d’une piscine extérieure, on est dehors, on travaille en équipe… On fait une différence aussi parce qu’on veille sur les enfants, sur les familles.

Dans ces conditions, les municipalités sont obligées de s’organiser, alors que la période estivale bat son plein.

Plusieurs municipalités n'offrent pas de camps de jour à vocation aquatique. À certains endroits, ce sont des piscines qui sont fermées ou des plages horaires réduites. Ailleurs, des piscines extérieures ouvrent en rotation pour permettre un échange de personnel entre les différents sites , révèle Éric Hervieux.

Le nombre de noyades annuelles diminue

Cet état des lieux de la situation est communiqué au moment où débute la Semaine nationale de prévention de la noyade - elle se déroule du 17 au 23 juillet.

Tous les ans, en plein mois de juillet, le même message est diffusé, les mêmes recommandations sont prodiguées. François Lépine est convaincu que cette semaine conserve toute son utilité.

L’été est le moment de l’année où l’on déplore le plus de morts par noyade. Photo : Radio-Canada

C’est important de faire cet appel à la vigilance parce que c’est le moment dans l’année où on déplore le plus de noyades. Or, chaque noyade est évitable , assure-t-il.

Depuis le début de l'année dans la province, 31 personnes ont perdu la vie dans l’eau. À noter cependant qu'en près de 40 ans, la moyenne de décès en milieu aquatique est passée de 200 à 80 morts par année.

D'après les informations de Flavie Sauvageau