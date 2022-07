Les Terrasses urbaines, un événement incontournable pour les commerçants

Si les Terrasses urbaines Cogeco sont un rendez-vous festif pour les Rimouskois et les touristes, elles sont surtout un défi de 31 jours pour les commerçants et les restaurateurs.

Du 15 juillet au 14 août, commerces et restaurants élargissent leurs terrasses sur la rue Saint-Germain Est, fermée à la circulation pour l’occasion.

On fait notre année dans ce mois-là. On est un commerce saisonnier, donc c'est sûr que les Terrasses, c'est essentiel à la survie de notre crèmerie, c'est vraiment là qu'on a le plus de monde durant l'été , affirme la copropriétaire de La crème folle, Lizanne Leblond.

Cette année, les Terrasses urbaines renouent avec une formule sans véritables restrictions sanitaires. Ce retour à la normale enchante les restaurateurs. C'est même une situation inédite pour les établissements qui ont ouvert tout juste avant la pandémie, comme le restaurant Chez Germaine.

Ça me fait juste redécouvrir le métier de serveuse, parce que je ne l'ai jamais connu outre que je le connaissais avec les restrictions, avec les lunettes, avec le masque, avec le lavage de mains à toutes les 10 secondes, et là je me dis : "Oh mon dieu, c'est ça la job de service ", raconte Ylana Lévesque, serveuse au restaurant Chez Germaine.

Entre les restaurants et les bars, de nouvelles activités font leur apparition cette saison. L'espace familial devrait attirer un plus large public et offrir une meilleure visibilité aux entreprises du centre-ville.

Les Terrasses comptent également cette année une nouvelle vitrine pour les artisans du Bas-Saint-Laurent. Cet ajout vient diversifier l’offre culturelle de l’événement, comme le souhaitaient les organisateurs.

Le culturel à Rimouski prend quand même une bonne place, observe le photographe Jean-Christophe Girard Lemay, qui occupe un kiosque. Il y a plein d'artisans dans tous les genres, dans tous les domaines, qui font un travail remarquable et c'est super intéressant de pouvoir l'offrir aux gens [...] alors qu'il y a un maximum d'achalandage.

