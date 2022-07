Allergies alimentaires : une pétition pour des cliniques spécialisées en région

Ils réclament des cliniques de désensibilisation d’allergies alimentaires en région pour qu'une telle tragédie ne se reproduise pas.

La pétition a été mise en ligne il y a deux jours et elle cumule à l'heure actuelle près de 300 signatures.

Malheureusement ma fille est décédée. Je ne peux rien faire pour la ramener. On a besoin d’avoir des services. Sarah-Émilie aurait voulu avoir ce service. Je me suis tout simplement dit pourquoi pas amener ce service. On ne l’a pas eu pour nous. On l’attendait en région , a-t-il partagé.

Sarah-Émilie Hubert a succombé à un bronchospasme. Elle était allergique au lait et aux œufs. Le 25 juin dernier, elle a été transportée aux urgences en pleine nuit alors qu’elle présentait des symptômes sévères d’insuffisance respiratoire.

Sarah-Émilie Hubert, une adolescente de 15 ans, a succombé à un bronchospasme, en juin. Elle était allergique au lait et aux œufs. Ses parents militent pour plus de cliniques spécialisées en région. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Ses parents lui ont administré l’EpiPen et malgré les mesures de réanimation effectuées à l’hôpital, son décès a été constaté quelques heures plus tard.

Il n’y a actuellement pas de clinique de désensibilisation pour les allergies alimentaires en Outaouais. La plus proche est située à Montréal au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine.

Le père de Sarah-Émilie, Stéphane Hubert, aurait aimé avoir accès à une de ces cliniques spécialisées pour aider, et peut-être même sauver, sa fille.

Avec cette pétition, la famille endeuillée souhaite sensibiliser les élus et la population à l’importance d’un tel service en région.

Ça peut sauver des vies. Oui, c’est hypothétique, il n’y a pas de garantie, mais s’il y a la moindre chance de sauver une vie, ça vaut la peine de l’apporter , croit Stéphane Hubert.

« On n’a pas pu en profiter, mais il y a d’autres familles qui pourraient en profiter et il faut l’apporter. » — Une citation de Stéphane Hubert

Les élus interpellés

Les efforts des membres de la famille de Sarah-Émilie Hubert portent fruit. La députée de Hull, Maryse Gaudreault, s’est engagée à les rencontrer au début du mois d'août. Elle va également être présente à son service funéraire prévu lundi, en appui à la famille.

Maryse Gaudreault, députée de Hull. (Archives). Photo : Radio-Canada

La députée s'engage également à faire avancer le dossier à l'Assemblée nationale.

Les allergies alimentaires, c’est malheureusement le lot du quotidien de plusieurs citoyens et malheureusement ça s’est soldé cette fois-ci par un décès. Une belle grande jeune femme de 15 ans en pleine forme. [...] Lors qu’on apprend qu’il n’y a qu’une seule clinique de désensibilisation au Québec, et qu’elle se trouve à l’Hôpital Sainte-Justine, ça nous remet en question tous et toutes à savoir pourquoi il n’y en a pas en région , a déclaré la députée en entrevue, dimanche.

Radio-Canada a tenté de joindre, dimanche, le ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, mais il n'était pas disponible. Le ministère de la Santé n'a pas répondu à notre demande d'entrevue.

Le milieu du baseball lui rend hommage

Le monde du baseball en Outaouais a rendu hommage à Sarah-Émile Hubert. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Par ailleurs, Sarah-Émilie était douée au baseball et très appréciée de son équipe.

Les baseballeurs de l'Outaouais vont porter une étiquette sur leur casque de frappeur en sa mémoire jusqu'à la fin de la saison.

Avec les informations de Rebecca Kwan