Départ à la retraite d’une des fondatrices du marché fermier de Regina

Propriétaire de Fishley Farms et fondatrice de la marque de vêtements pour enfants Its OK to be Itty Bitty, Rose Fishley a commencé à vendre des légumes qui provenaient de sa ferme il y a 47 ans.

Elle y a également vendu des plantes pour le jardin, cultivées dans sa serre.

Samedi le 16 juillet marquait le dernier jour de travail pour une des membres fondatrices du marché fermier de Regina, Rose Fishley. Photo : Radio-Canada

Après le décès de son mari et en raison des défis agricoles liés à la rareté de l’eau, elle s’est tournée vers le tricotage des vêtements pour enfants âgés de 12 mois à 6 ans.

Rose Fishley tricote des vêtements et des couvertures pour enfants depuis six ans maintenant.

Il s’agit vraiment d’une entreprise familiale, selon le petit-fils de Rose Fishley, Ryan McNally. Photo : Radio-Canada

Il s’agit d’une opération familiale et multigénérationnelle, selon son petit-fils, Ryan McNally.

C’était très important pour la famille de participer. Ses enfants, ses petits-enfants, mon frère, ma sœur, mon cousin, on a tous contribué d’une certaine manière avec le temps , raconte Ryan McNally.

« C’est une des membres fondatrices de 1975, et en plus c’est une personne extraordinaire », affirme la directrice générale du marché fermier de Regina, Holly Laird. Photo : Radio-Canada

La directrice générale du marché fermier de Regina, Holly Laird, a rencontré Rose il y a sept ans, alors qu’elle était vendeuse au marché.

Elle m’a aidé à faire de ce marché ce qu’il est. Je suis triste de la voir partir, mais ça me fait plaisir de savoir qu’elle entame un nouveau chapitre dans sa vie , a affirmé Mme Laird.

Rose Fishley continuera de vendre ses vêtements pour enfants lors de différents événements saisonniers ayant lieu dans l’Ouest canadien, notamment à Swift Current, à Lloydminster, et à Brandon, au Manitoba.

Avec les informations de Sasha Teman