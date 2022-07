Le FEQ se conclut sur des notes de musique et sur un bilan positif

Un festival qui s’avère encore une fois, je pense, des plus mémorables , a avancé Henrick Simard, président du conseil d’administration du FEQ , lors de la conférence de presse de dimanche après-midi.

Il faut rappeler que les 125 000 billets mis en vente en avril avaient tous été vendus avant le début du festival.

Vous nous avez transmis un message sans équivoque : vous aviez hâte.

Retour en force sur les Plaines pour le FEQ 2022 Photo : Radio-Canada / Marc Andre Turgeon

Dimanche après-midi, Anne Hudon, Henrick Simard et Louis Bellavance ont brossé un portrait positif du FEQ de cette année, malgré une panoplie de problèmes qui se sont présentés à eux.

La présidente-directrice générale Anne Hudon a tout d’abord mentionné le manque de main-d'œuvre avec lequel ils devaient composer.

« À l’instar de tous les acteurs de l’industrie événementielle, on a eu plusieurs défis. C’est déjà quelque chose de passer d’une équipe de 50 ou 60 personnes à 500 en très peu de temps. » — Une citation de Anne Hudon, présidente-directrice générale du FEQ

Ils ont également parlé de la septième vague de COVID-19 qui touche présentement le Québec.

Alors que le nombre de cas d’infection avait diminué lors de la saison estivale ces dernières années, le virus a encore une fois représenté une menace pour le succès du FEQ de cette année.

Louis Bellavance, vice-président au contenu et directeur artistique du FEQ , a rappelé que ce n'est pas un festival post-pandémie, c’est un festival en pandémie .

Défoulement collectif

C’est donc un énorme soulagement pour les organisateurs d’être passés au travers et de pouvoir crier victoire en cette dernière journée de festivités.

Pour Louis Bellavance, le FEQ 2022 restera gravé dans la mémoire des festivaliers comme un défoulement collectif . La présence en grand nombre du public et le besoin de se laisser aller se sont fait sentir du premier au dernier jour.

Parmi les moments marquants de cette présentation du FEQ, on note entre autres le spectacle d’ouverture avec Charlotte Cardin, l’impressionnant concert d’Hubert Lenoir, celui de Luke Combs et l’immense foule qu’il a réunie sur les Plaines ainsi que la présence d'Adam Levine et de ses complices du groupe Maroon 5.

Luke Combs a remporté son pari lors de son spectacle sur la scène Bell aux plaines d'Abraham. Photo : Radio-Canada / Marc Andre Turgeon

Le directeur artistique du FEQ a confirmé que c’était une bonne idée d’offrir une scène double au parc de la Francophonie : La musique en continu, ça a fonctionné.

Pourtant, plusieurs avaient sourcillé en voyant le choix des artistes et le peu d’espace qu’offrait cet emplacement. En réponse à ce problème, Louis Bellavance a fait valoir que le FEQ ne voulait pas se priver d’artistes de renom à cause d'un simple manque d’espace.

Ce serait donc pour cette raison que des groupes comme Three Days Grace et Sum 41 ont été assignés à ces scènes.

Réponse à une déclaration

Lors de son spectacle sur la scène Hydro-Québec le vendredi 8 juillet, Hubert Lenoir s’est adressé à l’organisation du FEQ . Il s’est plaint du manque de rayonnement accordé à la scène locale et émergente québécoise.

Louis Bellavance lui a répondu dimanche après-midi en l’invitant à aller prendre un café pour discuter de cette question.

Hubert Lenoir a présenté son nouvel album « Pictura de Ipse – Musique directe » à l'occasion du FEQ. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Dimanche soir, sur les Plaines, le quintette Walk off the Earth et le groupe Walk the Moon jouent en première partie de Half Moon Run.