Succès sur toute la ligne pour Saggeek

L'organisation parle d'un achalandage record après deux ans de contraintes sanitaires.

Ce qui a attiré particulièrement les participants, c'est la salle de jeux vidéo, avec des arcades d'origine de même que des consoles dernier cri.

Ça attire toujours beaucoup de monde. Ça attire les curieux. Ça attire aussi les parents qui veulent montrer à leurs enfants à quoi ils jouaient quand ils étaient jeunes , mentionne la directrice générale, Audrey Dufour.

Elle indique que la salle marchande, où une soixantaine d’exposants étaient réunis, a aussi attiré les foules. Les passionnés ont fait l’achat de marchandises de toutes sortes.