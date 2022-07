L’incendie près de Lytton prend de l’ampleur

La taille du feu de forêt au nord-ouest de Lytton, en Colombie-Britannique, a augmenté de 14 % entre dimanche matin et l'après-midi, selon les autorités qui l'avaient qualifié de « stable » samedi.

Le feu de Nohomin Creek, qui a éclaté jeudi, s'étend sur 1700 hectares, soit environ quatre fois la taille du parc Stanley à Vancouver.

L'incendie a détruit au moins 10 maisons et a forcé l’évacuation de nombreuses familles, souligne la Première Nation de Lytton. Quelque 95 personnes bénéficiaient d’une aide aux évacués, samedi.

Cet incendie non maîtrisé se trouve à 1,7 km de Lytton, un village pratiquement englouti par les flammes en juin de l'année dernière.

Dimanche matin, les autorités estimaient que les conditions étaient favorables à maîtrise de l'incendie, ce qui n'est plus le cas. Les températures plus fraîches et l’augmentation de l’humidité dans l’air ont aidé à limiter l’activité du brasier , avait indiqué l’agente d’information Nicole Bonnett, de BC Wildfire, l'agence de lutte contre les incendies.

Elle précisait que les pompiers attaquent le feu par le nord et tentent de l’empêcher de se propager vers la vallée de la Stein, au sud.

Nicole Bonnett notait cependant que le temps s’assécherait la prochaine semaine : On s’attend à ce que les températures dépassent 30 degrés Celsius à compter de mardi.

Les ordres d’évacuation lancés par le District régional de Thompson-Nicola et la Première Nation de Lytton restent en vigueur pour l’instant.

Avec les informations de Akshay Kulkarni et de la Presse canadienne