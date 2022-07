Un premier programme de commerce axé sur la réconciliation à l’Université de Victoria

La toute première cohorte pourra s’installer sur les bancs d’école au printemps de 2023, explique le recteur de l’école de commerce Peter B. Gustavson de l'Université de Victoria, Saul Klein.

Un peu plus d'une vingtaine d'étudiants, autant autochtones qu'allochtones, pourront en faire partie, dont certains recommandés par l'Association des centres d'amitié.

Le programme sera basé sur la maîtrise en administration des affaires actuelle, mais adapté spécifiquement pour traiter de la réconciliation et des services sociaux.

Par exemple, nous pensons utiliser un format d’enseignement par module où chaque module pourrait être enseigné dans un différent endroit de la province pour vraiment profiter du réseau des centres d’amitié autochtone , illustre le recteur.

Saul Klein souhaiterait également développer un volet international, qui permettrait aux étudiants de voir comment la réconciliation s’accomplit dans un autre contexte. Il caresse notamment l’idée d’envoyer la cohorte en Nouvelle-Zélande pour en apprendre davantage sur les communautés maories.

Partager leurs idées et leur culture tout en apprenant ensemble est une manière puissante de créer une expérience éducative qui peut vraiment faire avancer la réconciliation , soutient Saul Klein.

Selon l’Université de Victoria, il s’agit de la première maîtrise du genre dans le monde. Pour l’Association des centres d’amitié autochtone de la province, c’est surtout un pas important vers un accès plus sécuritaire aux services sociaux pour les Autochtones .

Un changement structurel et systémique s’impose pour rectifier les injustices du passé et du présent, mettre fin à la haine et à la discrimination à l’égard des Autochtones et contribuer à bâtir une économie saine et une province inclusive , affirme la province dans un communiqué.

Le programme fait partie d’une série d’initiative pour la réconciliation comprise dans une enveloppe de 8,4 millions de dollars annoncée par le ministère du Développement social et de la Réduction de la pauvreté.