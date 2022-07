Les touristes de retour à Sainte-Rose-du-Nord

En effet, la venue de gens d’ailleurs contribue à l’économie de Sainte-Rose-du-Nord. Leur absence, liée à la pandémie, a fait mal à bien des marchands et des restaurateurs.

Ça fait deux ans qu'on n’a pas vu d’Européens [...] Ça vient combler notre manque à gagner , explique le copropriétaire du restaurant 3G, François-Xavier Girard.

Il y a beaucoup de touristes qui passent ici chaque année. Cette année, j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup d'Ontario, Montréal énormément, j'en ai eu des États-Unis, Boston, Massachusetts et des Européens. On est bien contents. On avait hâte qu'ils reviennent , poursuit la propriétaire de Jolie boutique Jolis bonbons, Claire Tremblay.

Cependant, pour la propriétaire du Rose Café, Linda Girard, l’achalandage n’est pas encore revenu à ce qu’il était avant la pandémie.

C'est vraiment tranquille, même comparé aux deux années de pandémie. C'est moins populaire on dirait. Il y a moins de monde , avance Mme Girard.

À l’instar des autres commerçants, elle pense que la reprise du tourisme est à ses balbutiements. Sainte-Rose-du-Nord espère s’animer encore plus pendant le mois d’août.

