Peu d’options pour les vêtements de maternité à Sudbury selon des femmes enceintes

J'ai été vraiment surprise de découvrir que ça n'existait pas du tout , a déclaré Mme Holub.

Magasiner en ligne est une option, mais je ne voulais pas risquer de gaspiller de l'argent si, au final, [les vêtements] ne m'allaient pas et allaient se retrouver à la friperie.

Mme Holub s’est ditque d'autres femmes enceintes avaient probablement les mêmes problèmes pour trouver des vêtements qui leur conviennent, alors elle a créé un groupe d'échange en ligne pour les articles de maternité et d'allaitement.

En peu de temps, le groupe a atteint 580 membres du Grand Sudbury.

Dans ce groupe, les gens peuvent afficher les articles dont ils n'ont plus besoin et quelqu'un s'engage à passer chez eux pour les récupérer , a expliqué Mme Holub.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Jennifer Holub est à l'origine du groupe d'échange en ligne. Photo : offerte par Jennifer Holub

En tant qu'enseignante, elle a déclaré qu'il était important pour elle de conserver une apparence professionnelle pendant sa grossesse, et le groupe d'échange l'a aidée.

C'était aussi un moyen de donner une nouvelle vie à des vêtements que quelqu'un ne porterait que pendant une courte période.

Je pense que les gens sont de plus en plus enclins à acheter des articles d'occasion ou des articles déjà portés, car nous prenons de plus en plus conscience, collectivement, de l'impact considérable des nouveaux vêtements sur notre planète et sur l'environnement , a déclaré Mme Holub.

Lora Wahamaa, également de Sudbury, a déclaré qu'elle a fini par porter certains des vêtements de son mari, qui étaient quatre ou cinq tailles trop grandes pour elle, lorsqu'elle était enceinte en 2020.

Mme Wahamaa a déclaré qu'en tant que grande femme - elle mesure 180 cm (5' 11”) - ses options vestimentaires sont limitées.

Je suis bâtie comme un secondeur, donc acheter des vêtements en ligne pour moi est pratiquement impossible , a-t-elle déclaré.

Si les échanges de vêtements comme celui que Mme Holub a lancé sont excellents pour les femmes de taille moyenne, il existe moins d'options pour les femmes plus grandes.

Des options limitées

Bien que des chaînes comme H&M, Walmart et Old Navy aient des sections de vêtements de maternité, les options peuvent être limitées.

Sudbury compte également un petit magasin de consignation appelé Sweet Cheeks Maternity and Children's Store, qui existe depuis 12 ans.

Beth Coth, la propriétaire du magasin, se souvient qu'il était difficile de trouver des vêtements de maternité lorsqu'elle était enceinte de sa fille en 2007.

Trois ans plus tard, elle a ouvert sa petite boutique.

C'est extrêmement difficile , dit-elle à propos de la recherche de vêtements de maternité à Sudbury.

Il n’y a pas de magasin [de ce type] dans le Nord de l'Ontario, à ce que je sache. Certains des magasins à grande surface ont quelques articles ici et là. J’ai déjà rencontré des eu des gens [qui sont venus] d'aussi loin que Kingston pour acheter des vêtements de maternité.

Comme elle exploite un magasin de consignation, Mme Coth dit que son stock peut varier quotidiennement.

Sudbury a eu deux magasins de maternité dans le passé : Motherhood Maternity et Thyme Maternity. Thyme Maternity était une chaîne sous le détaillant Reitmans basé à Montréal, mais ils ont fermé les magasins en 2020.

Selon Mme Coth, beaucoup de futures mères choisissent aujourd'hui des vêtements plus extensibles, comme les pantalons de yoga, plutôt que des vêtements de maternité conçus à cet effet.

Elle a ajouté que de nombreux détaillants se tournent vers le magasinage en ligne parce que cela leur permet d'économiser sur le loyer, les assurances et les frais généraux.