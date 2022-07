Considérée comme dépassée par certains, la radio amateur demeure indispensable

Alors que certains radioamateurs considèrent leur passe-temps comme un peu démodé, les plus adeptes le voient d’un tout autre œil. Ils font valoir que la radio amateur devient le seul moyen de communication efficace quand la téléphonie sans fil et Internet lâchent.

Sur le sommet du mont Pointu, dans la réserve de Matane, Jean Parent s'en donnait à cœur joie dimanche.

Ce membre du Club de radioamateur de Matane faisait l'essai d’un nouvel appareil avec son collègue Judes Côté.

La technologie évolue dans notre domaine comme ailleurs, et aujourd’hui, on teste une radio digitale en FM qui nous a été prêtée par le Club radioamateur de Rimouski-Neigette, indique-t-il. On fait un essai d’un point à un autre pour voir si ça passe.

Jean Parent et Judes Côté testent un nouvel appareil. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

M. Parent explique que la radio amateur est le seul moyen de communication capable de fonctionner si une panne d’électricité et d’Internet devait arriver. Nous, on fonctionne quand même, alors on peut aider dans ces cas-là , mentionne-t-il.

Les deux passionnés déplorent que la pratique de la radio amateur soit un peu tombée dans l’oubli avec l'arrivée des nouvelles technologies de communication.

Pour Jean Parent, le radioamateur, c'est le bonheur. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Les nouvelles générations ont comme mis ça de côté, parce qu’elles sont venues au monde avec un cellulaire, mais nous on a encore un micro dans les mains , expliquent-ils.

« Les moyens de communication actuels peuvent tomber, mais nous on va être encore debout! Pendant la panne de Rogers l’autre jour, nous on opérait quand même. » — Une citation de Jean Parent, membre du Club de radioamateur de Matane

On connecte une batterie et c’est parti, ajoute M. Parent. On parle assez loin en fin de compte.

La pratique du radioamateur procure un sentiment de liberté et de sécurité à Judes Côté. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Judes Côté apprécie la liberté que lui apporte la pratique de la radio amateur. Nous on est des amants de la nature et on aime venir en milieu isolé pour se parler, entre autres parce qu’il n’y a pas d’interférence , explique-t-il.

Comme il se retrouve presque constamment dans la nature, son appareil de radio amateur lui apporte aussi un sentiment de sécurité là où le cellulaire ne passe pas.

D'après le reportage de Marguerite Morin