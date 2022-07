Un premier espace de rencontre pour la communauté LGBTQ+ à Baie-Comeau

Je vois beaucoup d'événements qui ont lieu, que ce soit aux États-Unis mais aussi plus proche de chez nous, à Toronto, à Québec, puis je m'aperçois qu'à Baie-Comeau, il n'y a pas de ce genre d'événements-là, il n'y a pas d'initiatives , souligne Éli Bourassa, résidente de Baie-Comeau et membre de la communauté LGBTQ+ .

Créer un premier lieu de rencontre, c'est donc l'objectif qu'elle s'est donné en organisant un pique-nique samedi au parc des Pionniers. Une quinzaine de personnes ont répondu à l'appel.

C'est pour qu'on puisse se rassembler, non seulement la communauté LGBT+ mais aussi ses alliés, pour créer une discussion, commencer un peu à se faire voir et à ouvrir une porte , explique Éli Bourassa.

L'organisatrice ajoute que les personnes alliées sont d'une grande importance pour la communauté. Les alliés peuvent nous aider à élever nos voix et à nous soutenir , fait-elle valoir.

L'organisatrice a obtenu de l'aide de la Ville de Baie-Comeau pour organiser son activité grâce à la conseillère municipale du quartier Sainte-Amélie, Lysandre St-Pierre.

J'ai trouvé que c'était une super bonne idée, parce qu'on parle très peu des questions de diversité dans la ville de Baie-Comeau , soutient la conseillère.

Éli Bourassa explique que lorsqu'elle était plus jeune, elle n'avait qu'Internet pour obtenir de l'information. La jeune femme raconte qu'elle ne pouvait pas compter sur son entourage.

Elle espère que les générations futures pourront, elles, bénéficier d'une meilleure visibilité.

« [On doit leur montrer qu']ils ont le droit de se montrer à Baie-Comeau, leur montrer qu'ils peuvent être fiers de leur identité et espérer qu'ils aient plus de ressources. »