Un petit écocentre qui en fait beaucoup pour l’environnement à Weedon

Tous les samedis matin, Julie Deneault accueille les gens de Weedon à l'écocentre du chemin Ferry. Moi, si je peux faire plaisir à un et donner à l'autre, ma job est faite , mentionne-t-elle.

En moyenne, ce sont 71 véhicules qui se présentent chaque semaine. Ils y laissent toutes sortes de matériaux. L'an dernier seulement, la Ville a récupéré et vendu 22 tonnes de métal et 4000 litres d'huile.

Chaque petit geste qu'on va faire pour l'environnement, ce sont les générations futures qui vont en bénéficier , fait valoir le maire de Weedon, Eugène Gagné. Selon lui, il ne s'agit pas du seul élément positif.

« Quand on regarde tout l'argent qu'on a sauvé en enfouissement, ce n’est pas croyable. Je ne donnerai pas de chiffres même si je les ai. C'est incroyable, ce qu'on a sauvé. C'est même très payant. » — Une citation de Eugène Gagné, maire de Weedon

Une hausse de 15 % de l'achalandage a été constatée cette année. C'est très intéressant. Ça nous permet de passer des choses dont on a plus besoin et qui sont encore bonnes pour d'autres. C'est une belle façon de récupérer , explique Yves Lévesque, qui était de passage à l'écocentre.

Depuis deux ans, le tonnage de matériaux envoyés chez Valoris a baissé de 35 %. C'est clair que les besoins étaient là. Le problème qu'on a, c'est qu'on est un petit peu éloigné de l'écocentre régional à Bury, qui est à 40 km. Ça fait que le monde ne récupérait pas beaucoup. Cela allait plus dans les déchets.

C'est génial. Ça prend ça. C'est indispensable , clame Sylvain Roy. Selon lui, toutes les petites municipalités devraient avoir un écocentre.

En plus de se départir de certains articles, Sylvain Roy a profité de son passage à l'écocentre pour ramener deux chaises chez lui. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

Les chaises sont dans le conteneur de deuxième vie, ici à Weedon. Donc, ce sont des chaises qu'on peut récupérer. Pour certains, elles n'étaient plus bonnes. Nous, on va leur redonner une deuxième vie , explique-t-il. Il y a plein de choses qui se ramassent aux vidanges alors qu'elles sont encore très bonnes. On évite l'enfouissement et c'est bon pour la planète , mentionne le maire.

Cet engouement fait le bonheur de plusieurs dans cette municipalité, dont celui de Julie Deneault.

« Miss Écocentre, ça, j'aime bien ça. Moi, récupérer, ça a toujours été depuis que je suis jeune. On s'en va vers la cinquantaine. C'est depuis que je suis petite qu'on m'a appris à récupérer. Si je peux transmettre et le montrer aux gens, comme je vous dis, la job va être faite. » — Une citation de Julie Deneault, employée de la Ville de Weedon

Plusieurs petites municipalités de la région ont contacté Weedon, question de créer le même engouement, un projet que le maire juge non seulement rassembleur mais payant.

D’après le reportage de Jean Arel