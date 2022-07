Lutter contre l’insécurité alimentaire dans le quartier centre-nord de Regina

Après la création de jardins communautaires dans le quartier il y a une décennie, le mouvement local prend de l’ampleur. Alors que le quartier se transforme de plus en plus en désert alimentaire, l’autonomie et la proximité sont de plus en plus pertinentes pour les résidents.

C’est la première saison complète à laquelle participe Patricia Zaestre, qui affirme que le jardinage est fondamental pour son bien-être. Photo : Radio-Canada / Heidi Atter

Je vivais sous un pont, enceinte avec des dépendances , raconte Patricia Zastre, qui s’occupe d’un jardin communautaire sur la rue Garnet. Inspirée par le groupe Willow Warriors, Patricia a entamé un processus de guérison aidé en partie par la possibilité de cultiver ses propres légumes.

Les jardins produisent du zucchini, des courges, du maïs miniature, des piments de cayenne et une variété de fèves. Les résidents peuvent récolter les aliments au jardin communautaire du centre Mâmawêyatitân.

Les jardins communautaires aident à contrer l’insécurité alimentaire présente dans le quartier, explique Murray Giesbrecht (à gauche). Photo : Radio-Canada / Heidi Atter

C’est vraiment une expérience enrichissante , affirme le directeur général de l’association, Murray Giesbrecht. De savoir planter sa propre nourriture, de voir comment ça pousse, de faire partie du processus, c’est merveilleux.

Selon Maegan Krajewski, l’espace rappelle aux résidents qu’ils ont droit à une alimentation de qualité. Photo : Radio-Canada / Heidi Atter

Les membres de la communauté peuvent réduire leurs factures d’épiceries en plantant des légumes frais, ajoute la coordonnatrice des jardins communautaires, Maegan Krajewski.

C’est vraiment rassembleur comme projet , soutient-elle.

Avec les informations de Heidi Atter