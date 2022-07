La région de Peel accepte de nouveaux premiers répondants bénévoles

Lancé le mois dernier en partenariat avec l'hôpital Sunnybrook et le service paramédical régional de Peel, un projet pilote utilise une application pour alerter des premiers répondants bénévoles communautaires, formés et spécialement équipés, qu'une urgence se produit à proximité.

Paul Snobelen, spécialiste de la sécurité communautaire au sein du service paramédical de Peel, a déclaré cette semaine à l'émission Here and Now de CBC Radio que le programme était en partie motivé par une augmentation relativement faible de l'utilisation des défibrillateurs externes automatiques (DEA) dans la communauté, même s'ils sont installés dans des lieux publics comme les écoles et les centres de loisirs.

Certaines personnes, même celles qui ont été formées pour les utiliser, étaient réticentes à les utiliser ou ne les repéraient pas, a-t-il déclaré.

Mais nous savons que les membres de la communauté sont prêts à aider , a déclaré M. Snobelen. Nous voulions donc trouver un moyen de mettre en relation ceux qui sont prêts à aider et ceux qui en ont besoin, et de fournir l'équipement nécessaire.

Voici comment le processus fonctionne : les volontaires certifiés en premiers soins et en réanimation cardiaque passent par un processus d'intégration. Ils reçoivent ensuite un DEA , un kit d'arrêt des saignements et, dans certains cas, un Epipen pour traiter les réactions allergiques et de la naloxone pour traiter les surdoses d'opioïdes.

Ils peuvent ensuite télécharger une application qui leur enverra une alerte s'ils se trouvent à proximité d'une victime en état d'urgence. S'ils acceptent de se rendre sur les lieux et sont les premiers sur place, ils seront en mesure de fournir les premiers soins, avec le soutien d'un secouriste de garde qui prodigue des conseils par l'application.

Cela ne change rien à la façon dont nos critères d'appel fonctionnent. Nous enverrons toujours les pompiers et la police sur place , a déclaré M. Snobelen.

En général, une intervention d'urgence se déroule toujours de la même manière. M. Snobelen a indiqué que les ambulanciers peuvent habituellement se rendre à la porte d'une victime en six minutes ou moins, mais avec le développement accru des condos et des gratte-ciel, ils doivent parfois monter des dizaines d'étages, ce qui prolonge les délais d'intervention dans les situations cruciales.

Avec nos intervenants communautaires qui sont soit dans l'immeuble, soit à proximité [...], cela nous aide à résoudre ce problème de temps de réponse , a-t-il déclaré.

Les chercheurs étudieront également le programme pour déterminer comment une intervention précoce améliore les taux de survie. Selon les ambulanciers de la région de Peel, lorsqu'une personne en arrêt cardiaque reçoit rapidement une réanimation cardiorespiratoire et une défibrillation, ses chances de survie peuvent augmenter jusqu'à 70 %.