Vous pouvez maintenant jouer à Doom dans Doom II

Des joueurs et des joueuses ont réussi à l’implanter dans un grand nombre d’objets et de plateformes : on peut y jouer sur une imprimante, sur un guichet automatique ou encore dans le titre Minecraft.

Le youtubeur kgsws a voulu repousser les limites du jeu rétro en l’intégrant à Doom II, second titre de la série paru en 1994.

Pour ce faire, il a utilisé une brèche dans les codes de Doom II lui permettant d’ajouter le jeu original sur le mur d’un monde qu’il a créé lui-même.

Les deux jeux fonctionnent indépendamment l'un de l'autre , a expliqué kgsws dans une vidéo diffusée sur YouTube.

Cela signifie que vous avez besoin de deux fois plus de mémoire. Je vous recommande d'avoir au moins 16 Mo de RAM [mémoire vidéo] , dit-il à la blague, pour illustrer le fait que les jeux des années 1990 nécessitent très peu de puissance computationnelle en comparaison avec les jeux modernes.

Pour les adeptes d’informatique et de la série Doom, kgsws a rendu disponibles les codes qu’il a utilisés, en plus d’expliquer en détail la procédure dans sa vidéo.