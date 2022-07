L’urgence de l’Hôpital de Montréal pour enfants déborde

Nous avons une affluence marquée d’enfants malades qui ont besoin d’être admis à l'hôpital, aux étages de soins ou à l’unité de soins intensifs , a indiqué en entrevue à RDI Robert Barnes, directeur associé des services professionnels de l’Hôpital de Montréal pour enfants.

« C’est beaucoup plus qu’un été typique, même si nous avons rouvert plusieurs lits habituellement non nécessaires durant l’été. » — Une citation de Robert Barnes, Hôpital de Montréal pour enfants

M. Barnes a indiqué que certains enfants doivent être hébergés à l'urgence, faute de lits dans les autres unités. Dimanche en milieu d'après-midi, sept patients attendaient sur des civières depuis plus de 24 heures, selon les données gouvernementales.

Par comparaison, il n’y avait aucun enfant dans une telle situation au CHU Sainte-Justine, où le taux d’occupation des civières était de 63 %, dimanche en milieu d'après-midi.

La COVID-19 n'est pas en cause

Afin de préserver sa capacité à accueillir les enfants les plus malades, l’Hôpital de Montréal pour enfants a déclaré par voie de communiqué être actuellement incapable de recevoir les patients dont l'état n'est pas urgent (catégories 4 et 5) .

Par exemple, si un enfant n’a pas de difficulté à respirer ou s'il n’a pas de problème neurologique grave, l'établissement demande plutôt aux parents de consulter leur médecin, de se rendre à une clinique d'accès rapide ou d’appeler à Info-Santé en composant le 811.