Pénurie de main-d’œuvre : l’autocueillette peut changer les choses dans les fraisières

Grâce à des conditions météo favorables, les fraises sont sucrées et délicieuses cette année. Elles ne demandent donc qu’à être cueillies et savourées. Les propriétaires de fraisières, eux, ne demandent qu’à recevoir les autocueilleurs.

À la Fraisière Durette, à Saint-Ulric, l’autocueillette représente 50 % de la récolte, ce qui est très intéressant pour le gérant de l’entreprise familiale, Keven Durette.

Ça augmente un peu chaque saison, constate-t-il. Souvent, les gens qui viennent en autocueillette se disent satisfaits et ils reviennent chaque année.

Manger des fraises, c'est manger l'été. Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

Keven Durette se dit relativement épargné par les effets de la pénurie de main-d'œuvre.

Idéalement, on aurait peut-être besoin d'avoir un peu plus de cueilleurs, mais on est chanceux, on a des gens passionnés qui reviennent, donc en général c’est bien, estime-t-il. On a trois travailleurs du Mexique qui donnent un bon coup de main.

Jusqu'ici, les récoltes sont excellentes avec plusieurs fruits par plant et des fraises goûteuses, mais il serait prématuré de faire des prédictions quant à l’issue de la saison, selon lui.

« Après un lent début en raison d’un printemps tardif, c'est bien parti, mais on est à peine à la mi-saison. Maintenant, tout dépend de la météo du reste du mois de juillet. » — Une citation de Keven Durette, gérant de la Fraisière Durette

Seulement 10 % d'autocueillette à la Ferme Bourdages

De son côté, le copropriétaire de la Ferme Bourdages Tradition, à Saint-Siméon, Pierre Bourdages, aimerait augmenter la part d’autocueillette dans ses champs. Contrairement à la fraisière de Saint-Ulric, celle-ci ne représente que 10 % du volume de fraises récoltées.

Avec l'autocueillette, on peut savourer le fruit encore gorgé de soleil. Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

On essaie toujours de favoriser l’autocueillette, mais on constate que l'engouement augmente. C’est une belle activité familiale. Les gens peuvent goûter aux fruits, on se bourre la fraise comme on dit, s’amuse-t-il. C'est intéressant pour les enfants, parce que ça nous bâtit une clientèle future.

« L'autocueillette permettrait sans doute de compenser un peu le manque de personnel. » — Une citation de Pierre Bourdages, copropriétaire de la Ferme Bourdages Tradition

La Ferme Bourdages Tradition embauche une trentaine de travailleurs étrangers (archives). Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Pierre Bourdages ajoute que 2022 est partie pour être une très bonne année parce que les fraises sont abondantes. Il ajoute que le défi sera de réussir à toutes les récolter.

D'ailleurs, l'homme est toujours à la recherche de cueilleurs.

On avait planifié 40 travailleurs étrangers, mais on en a juste 30. On fait un appel à tous pour l'autocueillette et pour les travailleurs locaux qui voudraient venir faire la récolte avec nous. Pour eux, il y a moyen de se faire un revenu intéressant.

M. Bourdages rappelle que la culture de fraises n’est pas une sinécure.

Quand, parfois, des clients me disent que les fraises sont chères, je me dis qu’ils n’ont aucune idée du travail manuel que ça occasionne, dit-il. Avant que les fraises arrivent dans le panier, il faut les planter, les irriguer, les désherber, les pailler et les récolter. Il y a beaucoup d’étapes.

Amorcée depuis la fin de juin, la saison est plus hâtive dans la Baie-des-Chaleurs. Le rendement y est actuellement au plus haut.