La COVID-19 frappe au Village vacances Petit-Saguenay

En conséquence, seul l’hébergement est disponible cette semaine, ce qui est décevant pour le directeur général du site, Franck Turcotte.

Ce qui est le plus difficile, c’est que, pour nous, une saison se passe en huit semaines. Quand on en perd deux, vous comprendrez qu’on a un genou à terre, mais n’empêche, on va quand même relever le défi et faire le nécessaire , assure-t-il.

Pratiquement toute l’équipe d’animation est concernée de même que d’autres membres du personnel. Les forfaits tout-inclus ont été annulés, car il est impossible d’offrir un service de restauration et des activités d’animation.

C’est plus dur sur le moral que sur la santé, malheureusement. C’est ça qui vient jouer dans nos têtes un peu, le fait qu’on soit apte à travailler, on a de l’énergie, on est prêt à donner tout aux vacanciers, mais on ne peut pas le faire , se désole un animateur.

Les vacanciers ont été avertis de la situation. Ils ont eu le choix d’annuler avec remboursement, de transférer leur séjour à l’année prochaine ou, comme 104 personnes ont décidé de faire, de venir quand même.

Normalement, de 400 à 650 personnes séjournent chaque semaine au Village vacances Petit-Saguenay.

Le retour à la normale devrait être possible le 24 juillet.

D’après les informations de Béatrice Rooney