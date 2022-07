Les visiteurs ont pu voir des spécimens vivants, s’informer auprès de kiosques pédagogiques, acheter des produits locaux ou participer à des randonnées guidées.

Ces papillons ont connu un déclin démographique de 80 % depuis les années 90, affirme le directeur par intérim du musée, Cameron Ruml.

Le facteur principal, c’est la perte d’habitat, lié à la disparition de leur plante-hôte, l’asclépiade , explique Cameron Ruml, ajoutant que ces papillons sont une partie essentielle de note écosystème.

Les organisateurs offraient donc des asclépiades aux visiteurs, affirmant qu’il est préférable pour les monarques de survivre avec la plante, à l’extérieur, parce que les papillons risquent d’attraper des virus ou des parasites s’ils sont enfermés dans des résidences privées.

Les papillons adultes pondent leurs œufs sur la plante, la chenille vient manger l'œuf et le transforme en chrysalide qui devient ensuite un monarque , relate M. Ruml.

Le directeur par intérim encourage également les visiteurs à planter des fleurs sauvages dans leurs jardins afin de favoriser la survie des papillons.

Le monarque est considéré comme une espèce en péril dans le cadre de la Loi sur les espèces en péril.

Sur sa fiche virtuelle, Environnement et ressources naturelles affirme qu’il s’agit d’une conséquence des changements climatiques, de la destruction des habitats, des effets néfastes d’herbicides et d’insecticides, en plus d’espèces de plantes envahissantes.

Le gouvernement du Canada indique qu’il collabore avec les États-Unis et le Mexique afin de centraliser la recherche et la conservation d’habitats naturels pour les monarques.

Avec les informations de Ozten Shebahkeget