Une consultation publique pour régler la crise des surdoses

La consultation vise à formuler des recommandations afin que le gouvernement puisse juguler la crise qui, depuis le début de l’année, a emporté en moyenne six personnes par jour.

Selon les derniers chiffres publiés jeudi par la province, 940 personnes ont perdu la vie de janvier à mai 2022.

C’est essentiel qu’on s’ouvre au public, parce que c’est un problème qui touche tout le monde , explique la chef du Parti vert et membre du comité permanent, Sonia Furstenau.

Elle confirme que le comité a déjà entendu plusieurs intervenants, dont la médecin hygiéniste en chef Bonnie Henry, la coroner en chef Lisa Lapointe et des représentants de la Fédération des Métis, notamment.

Une des choses qui me frappent, c’est qu’il n’y a pas de pénurie de solutions provenant des experts en tous genres, [mais] ce dont on a besoin, c’est de la volonté et du courage politique nécessaires pour mettre en place ces solutions , note-t-elle.

Les citoyens qui souhaitent s’exprimer peuvent formuler quatre recommandations pour trouver une solution à la crise, notamment à propos des actions à prendre et des améliorations à apporter au système en place.

Les consultations ont lieu jusqu’au 5 août sur le site Internet de l’Assemblée législative. Le comité doit offrir ses recommandations au gouvernement en novembre.

Avec les informations d’Akshay Kulkarni