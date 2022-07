La Fierté se célèbre partout en Atlantique cet été

Nouvelle-Écosse

Fierté Halifax a lieu du 14 au 24 juillet, en Nouvelle-Écosse.

Le thème de cette année est RECONNECT.

Le dernier défilé de la Fierté à Halifax avait eu lieu le 20 juillet 2019. Photo : Radio-Canada

L’ambassadeur de Fierté Halifax 2022, l’avocat mi'kmaw Tuma Young, se souvient d’avoir participé avec 74 autres marcheurs, au premier défilé d’Halifax en 1987.

Il raconte que certains de ses collègues qui y étaient avec lui avaient couvert leur visage de sac en papier : il était légal, à cette époque, de licencier quelqu’un en raison de son orientation sexuelle.

Les temps ont bien changé : Tuma Young estime que 30 000 personnes se sont rassemblées samedi, au centre-ville d’Halifax, pour le 35e défilé de la Fierté.

L'événement de grande envergure avait été annulé en 2020 et en 2021 en raison de la pandémie.

Terre-Neuve-et-Labrador

La COVID-19 a aussi forcé l’arrêt en 2020 et en 2021 du défilé annuel de la fierté à Saint-Jean de Terre-Neuve.

L’organisation St. John’s Pride vise pour 2022 un retour en force avec plus d’activités offertes au grand public.

Activités culinaires, concours de drag queen et bataille de lip-sync sont à l’horaire du 14 au 24 juillet dans la capitale.

Déjà, une cinquantaine de personnes ont participé vendredi à une cérémonie de levée du drapeau de la Fierté à l’édifice de la Confédération.

Le défilé annuel de la Fierté a lieu ce dimanche. Dans le cadre de la campagne provinciale Come Home 2022, des membres de la fonction publique y participeront aussi.

Andrew Furey a d’ailleurs déclaré récemment qu’il était merveilleux de voir la croissance et l’évolution du grand nombre d’événements de la fierté à Terre-Neuve-et-Labrador.

Île-du-Prince-Édouard

Organisé par Pride PEI, le Festival de la fierté de l’Île-du-Prince-Édouard a lieu du 16 au 24 juillet.

Samedi, le député de Charlottetown, Sean Casey, a lancé les festivités en organisant un barbecue en plein centre-ville.

Une cinquantaine d’insulaires ont participé au barbecue organisé le 15 juillet 2022 à Charlottetown. Photo : Gracieuseté : Pride PEI

De nombreuses activités vont aussi avoir lieu dans les prochains jours, dont une cérémonie de levée de drapeau.

Des insulaires se rassembleront aussi dans les rues de Charlottetown vers 12 h 30 le 23 juillet, afin d’assister au défilé de la Fierté.

L’an dernier, des centaines de participants ont affiché leurs couleurs lors d’une marche du Rochford Square jusqu’à l’extérieur du Founders Food Hall and Market.

Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, un défilé aura lieu le 27 août dans le cadre de Rivière De Fierté Moncton.

La province a également de nombreux événements de la Fierté en cours d’ici là.

Le 6e Rendez-vous de la Fierté Acadie Love qui a débuté le 14 juillet dernier à Caraquet se termine dimanche. De nombreux ateliers et conférences sur divers sujets touchant la communauté LBGTQ2+ y ont eu lieu, en plus de spectacles et des célébrations.

Les dignitaires se préparent à la levée des drapeaux intersexe, de la fierté lesbienne et des communautés LBGTQ2+ au lancement du 6e Rendez-vous de la fierté Acadie Love à Caraquet. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

L’événement Fierté Chaleur, à Bathurst, lancera pour sa part ses festivités le 29 juillet. Elles se dérouleront jusqu’au 1er août.

Les villes de Saint-Jean et Fredericton ont également des semaines de fierté d’ici la fin de la saison estivale.