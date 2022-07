COVID-19 : les réinfections vous rendront-elles aussi malade?

Certaines personnes contractent le SRAS-CoV-2 à plus d’une reprise. Si les symptômes de la maladie devraient être moins graves au fil des réinfections, des experts mettent la population en garde contre certains risques pour la santé.

Votre première infection à la COVID-19 sera probablement la pire , affirme la Dre Allison McGeer, spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital Mount Sinai et professeure à l’École de santé publique Dalla Lana de l’Université de Toronto.

Selon elle, la majorité des adultes en santé, surtout ceux qui sont vaccinés contre la maladie, pourront compter sur la capacité de leur système immunitaire à reconnaître le virus pour le combattre plus efficacement lors d’une réinfection.

Plus vous y êtes exposés, plus vous développez une bonne protection , dit-elle.

Pourquoi sommes-nous réinfectés?

L’immunité collective contre la COVID-19 n’a jamais été et ne sera jamais atteignable, selon plusieurs experts.

Identifiés pour la première fois chez des humains dans les années 1960, les coronavirus nous rendent probablement malades depuis des siècles. Le SRAS-CoV-2 n’est que le petit dernier à faire son apparition.

Quatre d’entre eux causent environ 30 % des rhumes et ils nous réinfectent régulièrement , affirme le Dr Amesh Adalja, chercheur principal au Centre Johns Hopkins pour la sécurité sanitaire à Baltimore.

Nous avons tous été infectés à plusieurs reprises par d’autres types de coronavirus et c’est vers ce phénomène que le [SRAS-CoV-2] s’en allait. Les réinfections ne devraient donc pas nous surprendre.

Les réinfections, bien que rares au début de la pandémie, sont de plus en plus fréquentes en raison de nos changements de comportement engendrés par l’assouplissement des mesures sanitaires, explique la Dre Allison McGeer.

Cela se serait produit beaucoup plus fréquemment si nous n’étions pas tous restés à la maison et n’avions pas gardé nos distances , dit-elle.

Ajoutez à cela de nouveaux variants très contagieux capables de déjouer nos défenses immunitaires, et vous avez la recette parfaite pour permettre aux cas de réinfection de se multiplier. Ce qui est moins clair, par contre, c’est la fréquence avec laquelle le virus peut réinfecter un sujet.

Une étude publiée dans la revue scientifique Nature Medicine, qui a suivi un groupe d’adultes en santé pendant plus de 35 ans, révèle que 4 types de coronavirus semblent capables de réinfecter l’humain tous les 12 mois.

Contrairement à ses grands frères de la famille des coronavirus, le SRAS-CoV-2 ne semble toutefois pas suivre de schéma saisonnier.

Le Canada, comme plusieurs autres pays, fait actuellement face à une septième vague de COVID-19, causée par le sous-variant BA.5 d’Omicron. Cette vague survient en plein été, des mois avant le début de la saison de la grippe et peu de temps seulement après des vagues précédentes causées par d’autres sous-variants d’Omicron.

La Dre McGeer, comme plusieurs de ses collègues, ne sait toujours pas quelle direction prendra le virus à long terme.

« Deviendra-t-il un virus d’hiver? Probablement, mais pas avant une année ou deux. Est-ce que cela est certain? Non. » — Une citation de Dre Allison McGeer, spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital Mount Sinai

Les réinfections moins graves

Les experts consultés s’entendent toutefois pour dire que les réinfections à la COVID-19 devraient causer des symptômes moins graves que la première infection.

D’après toutes les études que j’ai consultées, lorsque la fréquence des réinfections augmente, les symptômes n’empirent pas , affirme la Dre Angela Rasmussen, virologue de l'Université de la Saskatchewan.

Elle explique que les défenses immunitaires n’empêchent pas les réinfections, mais permettent au corps de combattre plus facilement le virus.

C’est exactement ce à quoi nous devrions nous attendre puisque c’est comme cela que le système immunitaire fonctionne.

C’est d’ailleurs ce qu’a pu constater Erin Wilson, de Halifax. Cette entraîneuse sportive, vaccinée contre la COVID-19, a récemment contracté le virus, après avoir été infectée une première fois en décembre 2021.

L’hiver dernier, elle a passé deux jours au lit, épuisée et en complète incapacité . Par contre, si la deuxième infection n’a pas été plaisante – Mme Wilson combat d’ailleurs toujours une toux et de la fatigue –, elle n’a pas été aussi pénible.

« La deuxième fois ne m’a pas frappée aussi fort. » — Une citation de Erin Wilson

Des risques pour la santé

Les experts mettent malgré tout la population en garde contre les risques de complications liées aux réinfections à la COVID-19.

Nous nous rendons compte que les deuxièmes ou troisièmes infections ne seront pas nécessairement bénignes, surtout pour les populations à haut risque , affirme le Dr Amesh Adalja.

Une étude portant sur un groupe de vétérans américains, dont la majorité était des hommes, révèle que les cas de réinfection dans ce groupe semblaient mener à un risque accru de mort ou d’hospitalisation.

L’étude, qui n’a pas encore été révisée par les pairs, a fait couler beaucoup d’encre dans les dernières semaines. Des experts comme le Dr Adalja mettent toutefois en garde contre ses résultats préliminaires, lesquels pourraient ne pas s’appliquer à la population en générale.

Il souligne toutefois que des changements de l’état de santé d’un individu pourraient mener à une forme plus grave de la maladie lors d’une réinfection.

Entre-temps, la personne pourrait avoir pris beaucoup de poids et être devenue obèse ou avoir développé du diabète ou un autre problème médical qui la mettrait à risque , explique-t-il.

Le Dr Sameer Elsayed, professeur à l'Université Western à London et consultant en matière de maladies infectieuses, de médecine interne et de microbiologie médicale au Centre des sciences de la santé de London et au Centre de santé Saint-Joseph de London, pense que les personnes âgées ou immunodéprimées pourraient faire face à un large éventail de complications.

Elles pourraient par exemple subir des dommages aux poumons ou voir une aggravation de leur syndrome post-COVID-19, communément appelé COVID longue , développé à la suite d’une infection antérieure. Elles pourraient également développer d’autres types d’infections causées par des bactéries ou des champignons, surtout si elles doivent être hospitalisées aux soins intensifs.

Il ajoute que des personnes asthmatiques pourraient devoir être hospitalisées pour un simple rhume.

Ces infections répétées endommagent les poumons et risquent de causer des morts prématurées dépendamment de leur sévérité, alors que cela n’arrive pas chez les gens en santé qui attrapent des rhumes à répétition, année après année , explique l’expert.

Avec les informations de Lauren Pelley de CBC