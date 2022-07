Un centre pour contrer le décrochage scolaire verra le jour à Kitcisakik

Le directeur de l'éducation au Conseil des Anicinapek de Kitcisakik qualifie d'ailleurs la situation d'inquiétante et croit qu'il faut agir rapidement pour prendre les jeunes et leur dire qu'il n'est pas trop tard pour rêver .

« Au cours des dernières années, on n'a eu à peu près aucun finissant, donc on a un problème vraiment très très grave de décrochage scolaire, avec tout ce que ça amène comme problèmes par la suite. » — Une citation de Luc Létourneau

Décrocher de l'école, si par la suite on trouve un autre emploi, c'est pas mal. Mais ce n’est pas tout à fait ce qui arrive. Nous, nos décrocheurs se retrouvent souvent dans des situations où ils vont développer de mauvaises habitudes de vie. C'est nos futurs parents et c'est la relève. Et actuellement, c'est quand même inquiétant de voir ça , raconte Luc Létourneau.

Le nouveau projet de près d'un million de dollars est financé par Ottawa en vertu du principe de Jordan, qui vise à faire en sorte que les enfants autochtones aient accès aux mêmes services que tous les enfants canadiens.

Le centre occupera une ancienne bâtisse vétuste qui sera entièrement rénovée et pourra accueillir plusieurs dizaines de jeunes de moins de 18 ans qui ont décroché ou qui risquent de décrocher.

Programme à deux volets

Un programme d'apprentissage à deux volets sera mis en œuvre pour les jeunes qui courent le risque de décrocher et pour ceux qui ont décroché.

Il va y avoir le volet alternatif au décrochage sporadique. On a des élèves qui fréquentent l'école de façon aléatoire. Alors, plutôt que de les retrouver chez eux à ne rien faire ou à faire des choses pas trop correctes, on va les prendre en charge pendant quelques semaines pour leur donner le goût de vraiment retourner à une formation , insiste le directeur.

Ce volet sera créé en partenariat avec l'équipe de la communauté qui suit les jeunes inscrits au secondaire à Senneterre.

Le deuxième volet va s'adresser aux jeunes qui ont vraiment décroché de l'école depuis un certain temps. Souvent, ce sont des jeunes qui ont vécu de multiples échecs scolaires. [...] Ça va consister à donner des cours de menuiserie et des cours des métiers de la construction pour que ces jeunes vivent des réussites. On va commencer avec de tout petits projets, les bases, et éventuellement, selon la vitesse, l'intérêt et les habiletés des jeunes, on va aller vers des projets plus importants. Mais l'idée, c'est vraiment que ces jeunes-là vivent de petites réussites au quotidien , ajoute M. Létourneau.

Pour assurer l'encadrement des jeunes, une équipe de six personnes sera mise sur pied. Elle comprendra un enseignant, un intervenant psychosocial, un professeur des métiers de la construction et de la menuiserie, un intervenant en toxicomanie et en sexologie, un intervenant en sécurisation culturelle et un éducateur spécialisé.