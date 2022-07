L’équipe de Premier Tech brille sur le Tour de France

Il s’agit du deuxième succès sur le Tour de France 2022 pour la jeune équipe Israel – Premier Tech, formée en janvier dernier. Le précédent meilleur résultat d'étape d’Hugo Houle sur le Tour était une 7e place en 2020.

Jean Bélanger, impliqué dans le monde du vélo depuis 27 ans avec l'entreprise de Rivière-du-Loup, explique pourquoi la performance d’Hugo Houle est remarquable.

Il faut aussi comprendre que le rôle d’un cycliste comme Hugo est d’accompagner ses leaders [...]. De pouvoir prendre l’échappée comme il l'a fait cette semaine [...] et de se rendre jusqu’au bout et de faire un podium, une troisième place comme ça, c’est phénoménal , observe Jean Bélanger.

Le pdg attribue cet accomplissement aux efforts déployés par le cycliste québécois.

Il a travaillé très, très fort tout l’hiver, dès le début du camp d’entraînement de l’équipe en janvier , indique M. Bélanger.

« On a vu sa montée en puissance dès les premières courses de la saison, puis ce qu’il a réussi à nous faire lors de cette 13e étape, on le voyait venir, mais il faut quand même la créer et la saisir cette opportunité-là, puis c’est ce qu’il a fait. »