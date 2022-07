Coup d’envoi de la neuvaine de Sainte-Anne

Elle se poursuivra jusqu'au 25 juillet.

D'ici là, les catholiques auront l'occasion d'assister à une série de messes et de célébrations de la parole.

À Saguenay, les fidèles pourront y participer en se rendant à l'église Sainte-Anne, de Chicoutimi-Nord.

Dimanche matin, l'abbé Magella Guérin a ouvert le bal en présidant la première messe de la neuvaine présentée dans ce lieu de culte.

Il a soutenu qu'une place sera systématiquement accordée aux Autochtones durant les cérémonies qui se tiendront d'ici au 25 juillet.

« Chaque jour de la neuvaine, on a une petite prière pour les Autochtones. Puis, dans le futur, on ira peut-être plus loin. Par contre, cette année, avec le pape qui vient et qui s'intéresse beaucoup à ça, on s'est dit que c'était inutile d'essayer de faire le même effort. On va laisser culminer ça avec la visite du pape », a-t-il expliqué.