Des communautés autochtones de la Saskatchewan signent le traité du bison à Saskatoon

Des représentants autochtones du Canada et des États-Unis se sont rassemblés au Parc patrimonial de Wanuskewin vendredi à l'occasion de la signature du traité du bison.

Les premiers signataires du document s’étaient rassemblés au Montana en 2014 afin de faciliter la circulation fluide des bisons d’Amérique des deux côtés de la frontière canado-américaine, notamment dans les Rocheuses et dans les grandes plaines nord-américaines.

Il s’agissait de la première collaboration du genre entre des communautés autochtones de l’Alberta et du Montana depuis le 19e siècle, à l'époque où celles-ci codifiaient les modalités de chasse.

Leroy Little Bear, un membre de l'International Buffalo Relations Institute, affirme que le bison fait partie d'un écosystème qui maintient l'équilibre avec le territoire. Photo : Radio-Canada / Theresa Kliem

Le bison est une partie importante de nos vies et de nos cultures , explique un des instigateurs du projet, Leroy Little Bear. Nous lui rendons hommage dans nos chansons, nos histoires et nos cérémonies.

Les signatures de représentants de la Battlefords Agency Tribal Chiefs (BATC) et de la Première Nation Nekaneet, en Saskatchewan, s’ajoutent au document officiel à côté des signatures de la communauté Louis Bull, en Alberta, dont des représentants étaient également présents.

La pandémie a ralenti la progression du projet, raconte Leroy Little Bear, mais les communautés se rassemblent à nouveau afin de manifester leur appui à ce document, qui avait accumulé une trentaine de signatures depuis son officialisation, en 2014.

La représentante de la BATC , Sylvia Weenie, est ravie de les revoir. Elle affirme que les sept Premières Nations de la BATC organiseront une séance de signature du traité au mois d’août dans la communauté autochtone de Sweetgrass.

« Je pense que la signature de ce traité, c'est bon pour mes petits-enfants », a affirmé la signataire Sylvia Weenie, cheffe de la Première Nation Stoney Knoll et représentante de la Battlefords Agency Tribal Chiefs. Photo : Radio-Canada / Theresa Kliem

Le chef Daryl Watson, de la Première Nation Mistawasis Nêhiyawak, en Saskatchewan, était présent lors de cette séance de signature vendredi. Située à 70 km à l’ouest de Prince Albert, sa communauté a signé le document en 2017.

C’est merveilleux de voir nos communautés respectives participer à cet effort collectif afin de réintégrer les bisons dans leurs habitats naturels , raconte-t-il.

Partout où nous voyons des bisons circuler librement, ajoute Leroy Little Bear, nous savons que nous avançons dans la bonne direction.

Avec les informations de Theresa Kliem