Bluesfest : les amateurs de musique ont été bien servis après une pause de deux ans

On sentait le désir refoulé des spectateurs qui n’avaient pas vu de spectacle depuis deux ans , s’est exclamé Mark Monahan en voyant la foule en délire lorsque le groupe Rage Against the Machine est monté sur scène vendredi soir.

Mark Monahan, directeur général du Bluesfest d'Ottawa (archives). Photo : Radio-Canada

Pour lui, c’était comme l’aboutissement de deux ans d’anxiété et d’anticipation, tant pour les spectateurs que pour les organisateurs du festival.

Nous avons prévu beaucoup de choses au cours des deux dernières années, dont beaucoup que nous n'avons pas pu faire , a-t-il dit. Donc, planifier un événement régulier et pouvoir le réaliser a été un énorme soulagement.

Le Bluesfest a eu lieu du 7 au 17 juillet cette année. Photo : Radio-Canada / David Bates-Taillefer

Le festival a été annulé en 2020 après la pandémie de COVID-19, puis a été relancé dans une formule beaucoup plus petite et entièrement canadienne au parc Lansdowne en 2021.

Cette interruption a entraîné quelques problèmes cette année, dont de longues files d'attente et la nécessité de recruter un nombre plus important de bénévoles.

« Le seul avantage que nous avions cette année est que nous avons eu trois ans pour le planifier! » — Une citation de Mark Monahan, directeur général du Bluesfest

Bien que les ventes de billets n’aient pas encore été comptabilisées, le directeur général estime que le festival aurait attiré entre 250 000 et 300 000 personnes cette année, ce qui est comparable à 2019 et aux années précédentes.

Environ 30 000 personnes se seraient déplacées uniquement pour voir Rage Against the Machine.

Masques fortement recommandés

Le festival se tient alors que plusieurs indicateurs de COVID-19 sont en hausse à Ottawa, notamment les hospitalisations et le nombre d’infections.

La région en est à la septième vague de la pandémie et la santé publique a fortement recommandé la semaine dernière que les gens portent un masque dans les lieux extérieurs bondés comme le Bluesfest.

La foule sur les plaines LeBreton à Ottawa en juin (archives). Photo : Radio-Canada

Mark Monahan affirme que les organisateurs ont appliqué à la lettre les directives provinciales en matière de santé publique. Ils ont décidé de créer un événement où les gens peuvent se sentir en sécurité en écoutant de la musique où qu'ils soient, a-t-il ajouté.

Alors que le Bluesfest 2022 tire à sa fin, avec le groupe The National comme grande finale, le directeur général a mentionné que ses pensées se tournaient déjà vers l'année prochaine et à quoi cela ressemblerait.

Le fait que nous ayons pu réussir et que nous soyons de retour est juste un énorme sentiment d'accomplissement et cela conduit en quelque sorte à essayer de revenir à la normale, espérons-le, dans les deux prochaines années.

Avec les informations de Dan Taekema, CBC