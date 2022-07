Des étudiants présentent leurs recherches à des producteurs de bleuets

Plus de 150 producteurs de bleuets se sont rassemblés jeudi à la Bleuetière d'enseignement et de recherche de Normandin. Il s’agissait d’une journée d’information sur la culture du petit fruit bleu.

Les producteurs d’un peu partout au Québec ont ainsi pu rencontrer des étudiants de l’Université du Québec à Chicoutimi, heureux de vulgariser le fruit de leurs recherches.

Les quelque 10 chercheurs de l’université régionale cherchent à comprendre comment optimiser la production du bleuet.

Leurs travaux portent sur tout ce qui concerne les conditions favorables à la culture, en passant par les maladies et les cycles de récolte.

Des étudiants ont présenté leurs recherches à des producteurs de bleuets. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Je m'intéresse à l'azote en bleuetière. Plus concrètement, je regarde comment le cycle de l'azote, toutes les transformations chimiques et biologiques, sont affectées par les différents traitements de fertilisants , explique l’étudiant au doctorat en biologie à l’ UQAC , Anthony Pelletier.

L’objectif à long terme de ce projet est d’assurer une production plus constante du bleuet.

On a beaucoup de variations dans le rendement. Une année, on peut sortir 30 000 livres de bleuets et une autre année on peut sortir 100 000 livres de bleuets. C'est très problématique quand on veut développer des marchés d'exportation par exemple , illustre le professeur et chercheur spécialisé en agriculture nordique à l’ UQAC , Maxime Paré.

L'industrie du bleuet représente des retombées économiques régionales d'environ 50 millions de dollars par année.

Au total, 30 000 hectares sont cultivés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui représente 85 % des superficies de bleuets de l'ensemble du Québec.

D’après le reportage de Laurie Gobeil