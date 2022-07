Prévention des noyades : misez sur la surveillance et le port de la veste de flottaison

Il y a près de 40 ans, on parlait de 200 décès liés à l'eau par an, alors qu'au cours de la dernière décennie, on recense en moyenne 80 morts par année. Et pourtant, à l'époque, rappelle M. Hawkins, il y avait moins de piscines résidentielles et moins de plaisanciers.

C'est un signe que le discours de sensibilisation pour éviter les noyades a été intégré , a estimé le spécialiste lors d'une entrevue à RDI, dans le cadre de la Semaine nationale de la prévention de la noyade.

En 2021, la Société de sauvetage a recensé 81 noyades non officielles, alors qu'elle en a dénombré 95 l'année précédente. Au 15 juillet dernier, elle recensait 31 noyades non officielles pour 2022, contre 43 à pareille date en 2021.

M. Hawkins ajoute que le règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, entré en vigueur en 2010, a lui aussi contribué à la baisse des noyades dans la province.

Ce règlement, adopté par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, a pour but de contrôler l’accès des jeunes enfants aux piscines résidentielles. Il oblige l’installation, autour de la piscine, d’une enceinte munie d’une porte de sécurité.

Il prévoit aussi l'obtention d'un permis municipal pour les travaux relatifs à la construction d’une piscine et de ses installations, comme une terrasse, une plateforme ou une enceinte.

Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage du Québec. Photo : Radio-Canada

La sensibilisation et ce règlement de sécurité ont porté leurs fruits , a estimé M. Hawkins, qui n'a pas manqué de souligner le travail remarquable des sauveteurs désignés .

« La bonne approche, c'est de donner la responsabilité à quelqu’un de surveiller les enfants lors de la baignade. » — Une citation de Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage

Toutefois, le directeur général de la Société de sauvetage déplore les noyades et laisse entendre qu'elles auraient pu être évitées. On a ainsi constaté que les gens étaient seuls au moment de l’incident, peu importe l’âge, peu importe l’activité , explique M. Hawkins.

Et quand l’incident s’est déclaré, il n'y avait personne pour les extirper de l’eau ni pour appeler le 911. On peut penser aux jeunes enfants qui ont accès à la piscine résidentielle à l’insu de leurs parents, aux kayakistes, ou aux pêcheurs […] qui traversent le lac sans porter une veste de flottaison , poursuit-il.

Pour M. Hawkins, la première action immédiate à prendre pour lutter contre les noyades est de rendre obligatoire le port de la veste de flottaison. Non seulement s'agit-il d'un moyen de protection efficace , mais elle facilite aussi l'identification des réfractaires par les patrouilleurs nautiques, indique-t-il.

Ce dispositif permet de passer du drame à l'anecdote lorsqu'une personne se retrouve à l'eau, rappelle le directeur général de Société de sauvetage du Québec.

« La veste de flottaison nous permettrait de sauver 20 vies annuellement au Québec. » — Une citation de Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage

En plus de surveiller les enfants lors de la baignade, il faut aussi leur apprendre les rudiments de base de la natation , parce que cela permet de réduire le nombre de noyades. L’idée est "comment dois-tu réagir lorsque tu te retrouves dans une situation où tu es tombé involontairement dans l’eau"? , dit-il.

M. Hawkins affirme que les plongeons sont à proscrire, mais insiste davantage sur les jeunes qui tentent de retenir leur respiration sous l’eau pendant des périodes prolongées. Un geste à éviter, surtout dans les piscines résidentielles, comme l'ont démontré des rapports de coroners, a souligné M. Hawkins.