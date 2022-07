La présentatrice météo Nadège St-Philippe est décédée

Véritable rayon de soleil, Nadège était reconnue pour sa grande bonté et sa générosité. Pendant plus d’une quinzaine d’années, elle a marqué notre public et les membres de notre équipe , a indiqué TVA dans un communiqué.

Sur son compte Instagram, Nadège St-Philippe avait expliqué, en mars, qu’elle avait dû mettre ses activités professionnelles en veilleuse le 1er décembre 2021, avant de recevoir un premier traitement de chimiothérapie en janvier. Elle avait déjà souffert d’un cancer il y a une dizaine d’années.

Au cours des derniers mois, malgré la maladie, Nadège avait souhaité garder le lien privilégié qu’elle entretenait avec les téléspectateurs, alors qu’elle livrait avec résilience une dure bataille , a écrit TVA.

L’animatrice avait aussi fait de sa passion pour la culture physique et la mode des métiers, en multipliant ses engagements comme entraîneuse et en lançant une entreprise de bijoux.

Hommages

Plusieurs personnes ont rendu un dernier hommage à Nadège St-Philippe dimanche sur les réseaux sociaux.

Voilà une jeune femme talentueuse qui nous quitte beaucoup trop tôt , a réagi la mairesse de Montréal Valérie Plante sur Twitter.

Sa présence éclairait le temps au Québec et elle nous manquera , a ajouté le premier ministre du Québec François Legault, sur la même plateforme.

Quelle tristesse , a renchéri la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade.

La gestionnaire à Radio-Canada Nadine Alcindor, qui a côtoyé Nadège St-Philippe sur les plateaux télé, a elle aussi publié un court message sur les réseaux sociaux. Encore trop secouée pour en dire plus. Merci pour tout Nadège…

Au revoir, belle Nadège , a pour sa part écrit le journaliste à TVA Yves Poirier.